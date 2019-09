TIM Titanium Go, promozione per i nuovi clienti

Filippo Vendrame,

TIM prova a guadagnare nuovi clienti con TIM Titanium Go 50 Giga Online che offre chiamate illimitate, SMS illimitati e ben 50 GB di traffico Internet. Il tutto a 9,99 euro al mese. Questa speciale offerta è rivolta, però, ad un preciso target di utenti, e può essere attivata anche nei negozi ma effettuando la richiesta online sarà possibile risparmiare sia il primo mese che le spese di attivazione per un totale di 18,99 euro.

Tuttavia, i nuovi clienti dovranno comunque pagare 25 euro per la SIM che arriverà con 20 euro di credito incluso che potrà essere utilizzato per pagare i successivi canoni della tariffa. La velocità in 4G è limitata a 150 Mbps a meno che non si attivi l’opzione 5G ON al costo aggiuntivo di 10 euro al mese che permette anche di accedere alla rete 5G ma ovviamente con uno smartphone compatibile. Come sottolineato all’inizio, TIM Titanium Go 50 Giga Online non è attivabile da tutti ma solamente dai nuovi clienti che effettueranno la portabilità da uno specifico operatore. Gli operatori compatibili sono Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali ad esclusione di Ho. Mobile e di Kena Mobile.

Contestualmente, TIM, sino al prossimo 29 settembre, offre anche TIM Steel 50 Giga, una tariffa winback per gli ex clienti che nel frattempo erano passati a Vodafone. Questa tariffa prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB 4G sino a 150 Mbps. Il tutto a 7,99 euro al mese. Si potrà attivare solamente se si riceve l’SMS con l’offerta.

Si può, invece, attivare nei negozi ma solo se si proviene da Iliad, Fastweb e da alcuni operatori virtuali ad eccezione di Kena Mobile, Ho. Mobile e LycaMobile.