Amazon, in arrivo auricolari per il fitness?

Filippo Vendrame,

Amazon ha annunciato un paio di settimane fa che domani, 25 settembre, terrà un evento hardware. I dettagli forniti erano piuttosto scarsi ma visto quanto successe lo scorso anno, da più parti si speculava che la società di Jeff Bezos avrebbe potuto svelare nuovi prodotti della gamma Echo. Adesso, grazie ad un report di CNBC è possibile fare qualche ipotesi di più sui prodotti che potrebbero essere lanciati. Il report afferma che Amazon sta lavorando su auricolari wireless con funzionalità di monitoraggio della salute e su di un nuovo dispositivo Echo più voluminoso che viene fornito con un woofer e altoparlanti migliori rispetto a quelli presenti nel modello odierno.

Gli auricolari dovrebbero costare meno di 100 dollari e se il costo fosse confermato li posizionerebbe in una fascia di prezzo inferiore a quella dove sono presenti gli auricolari AirPods di Apple o i Samsung Galaxy Buds. Auricolari che saranno molto particolari perché, come riporta la fonte, disporranno di funzionalità legate al fitness visto che saranno in grado di monitorare la distanza della corsa, le calorie bruciate, il ritmo cardiaco ed altro.

Altri auricolari in commercio offrono il monitoraggio della frequenza cardiaca e funzionalità di tracciamento della corsa, quindi Amazon non offrirà nulla di davvero inedito. Inoltre, Alexa è già disponibile su auricolari di Sony, Jabra e altri, anche se è ragionevole aspettarsi che per il proprio prodotto Amazon introduca funzionalità più avanzate.

La fonte evidenzia che questi auricolari dovranno dialogare con uno smartphone iOS o Android per poter funzionare. Per quanto riguarda i prodotti Echo, la fonte evidenzia che Amazon si concentrerà maggiormente sull’aggiornamento delle prestazioni audio degli smart speaker attuali.

L’attuale gamma di dispositivi Echo non è ancora in grado di competere con gli altoparlanti di Sonos, per esempio, quindi Amazon vuole chiaramente guadagnare terreno in termini di qualità audio.

Non rimane che attendere ancora poche ore per scoprire cosa Amazon ha intenzione di presentare durante il suo evento hardware.