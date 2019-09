Amazon, nuovi prodotti in arrivo il 25 settembre

Filippo Vendrame,

Amazon ha annunciato che il 25 settembre terrà un evento in cui presenterà nuovi prodotti. I dettagli su questo appuntamento sono piuttosto scarni. La società di Jeff Bezos ha fatto sapere che in quell’occasione condividerà alcune novità che saranno svelate dal team Amazon Devices and Services. Una dichiarazione vaga che lascia aperte molte considerazioni. Tuttavia, prendendo spunto da quello che era accaduto negli scorsi anni, è lecito immaginare che possano arrivare novità che riguardano prodotti della famiglia Amazon Echo e Amazon Fire TV, insieme a qualche possibile sorpresa.

Amazon ha annunciato un nuovo Fire TV Cube e una nuova gamma di Fire TV all’IFA 2019 appena pochi giorni fa, ma ci sono molti altri prodotti che Amazon potrebbe aver deciso di aggiornare e di proporre al pubblico giusto in tempo per l’inizio dello shopping natalizio. Per esempio, la società di Jeff Bezos potrebbe aggiornare la linea dei suoi smart speaker Echo e i suoi tablet pc più economici della linea Fire.

Ipotesi, ovviamente, ma visto che l’hanno scorso il medesimo evento aveva portato moltissimi nuovi prodotti della gamma Echo (Echo Auto ed Echo Input per esempio), è lecito aspettarsi annunci dello stesso taglio anche per l’appuntamento del 25 settembre. Ma potrebbero arrivare anche sorprese. Del resto, Amazon è sempre stato bravo a “nascondere” alcune delle sue più interessanti novità. Potrebbero arrivare anche nuovi servizi su Alexa che continua ad evolversi e sta diventando sempre più centrale per le strategie della società.

Non rimane a questo punto che attendere una decina di giorni per capire davvero cosa Amazon ha intenzione di proporre ai suoi clienti.