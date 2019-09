Amazon lancia Fire TV 4K e una nuova homepage

Flavio Piccioni,

È ormai quasi un anno che Alexa è sbarcata ufficialmente in Italia, e dopo aver portato una moltitudine di dispositivi Echo finalmente arriva anche l’atteso aggiornamento della Fire TV, che raddoppia e viene accompagnata da un re-design della homepage. Ma vediamo nel dettaglio tutte le novità.

Il pezzo forte è sicuramente la nuova Fire TV Stick 4K, che oltre alla risoluzione Ultra HD supporta Dolby Vision, HDR e HDR10+. Fire TV Stick 4K comprende il nuovo telecomando vocale Alexa che, con la semplice pressione di un tasto, permette di eseguire ricerche e inviare comandi ad Alexa. Il telecomando unisce poi i comandi Bluetooth verso lo stick ad una porta multidirezionale a infrarossi per comandare l’accensione e il volume di TV o soundbar. Fire TV Stick 4K è disponibile a partire da oggi e per un periodo limitato al prezzo speciale di lancio di €44,99, mentre il prezzo standard sarà di €59,99.

La seconda offerta comprende una Fire TV Stick con risoluzione Full HD che è sostanzialmente identica alla precedente Basic Edition, ma che include in confezione il telecomando vocale. Fire TV Stick con telecomando Alexa è disponibile da oggi e per un periodo limitato al prezzo speciale di €24,99 invece di €39,99.

Chi invece avesse già una Fire TV Stick Basic Edition e non ne volesse una nuova può semplicemente acquistare il telecomando vocale Alexa al prezzo promozionale di lancio di €14,99 invece di €29,99.

La vecchia Fire TV Basic Edition rimarrà in vendita fino alla fine del 2019 al prezzo promozionale di €19,99, senza il telecomando vocale.

La nuova homepage di Fire TV, in arrivo con un aggiornamento a partire da oggi per tutti gli utenti che già usano Fire TV Basic Edition e per tutti gli utenti dei nuovi stick, aggiunge una serie di consigli su contenuti – anche di terze parti e non più esclusivamente di Prime Video – e suggerisce nuove applicazioni da provare. La barra superiore si arricchisce di nuovi link per filtrare film e serie TV, ma troviamo anche la possibilità di cercare contenuti per titolo o per genere su Prime Video, Netflix e YouTube, con nuove applicazioni che si aggiungeranno in futuro.

La ricerca può essere fatta tramite comando vocale se si possiede il nuovo telecomando Alexa, oppure digitando le lettere sulla tastiera virtuale. Chi possiede già un dispositivo Echo in casa può anche collegare Fire TV dall’app Alexa andando alla sezione “Musica, Video e Libri” ed eseguire comandi vocali come “Alexa, riproduci la casa di carta” o “Alexa, cerca commedie italiane”. Attenzione che ogni dispositivo Echo può controllare solo una Fire TV, quindi qualora se ne posseggano più di una sarà necessario scegliere, in maniera del tutto intuitiva dall’app Alexa, quali Echo abbinare ad ogni Fire TV. Inoltre, sempre con la pressione del tasto sul telecomando Alexa, è possibile visualizzare sullo schermo del TV le previsioni del tempo, le ultime notizie o le immagini delle nostre telecamere di sorveglianza.