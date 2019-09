Arlo lancia le telecamere Arlo Pro 3

Antonino Caffo,

Arlo Technologies ha annunciato la disponibilità del sistema di telecamere della serie Pro: Arlo Pro 3. Progettato per fornire ai proprietari di casa e alle piccole imprese una soluzione di sicurezza semplice, senza fili e dalle prestazioni elevate, Pro 3 ha una risoluzione in 2K e High Dynamic Range (HDR), un faretto integrato con visione notturna a colori e un ampio campo visivo di 160 gradi.

Inoltre, Arlo Pro 3 è studiata per funzionare sia all’interno sia all’esterno, per offrire qualità dell’immagine per la sicurezza fai-da-te ed è facilmente installabile in pochi minuti. Arlo Pro 3 può essere monitorata da qualsiasi luogo tramite l’app di Arlo. Pro 3 include anche il nuovo Smart Hub che gestisce in modo sicuro il traffico di rete verso la telecamera, oltre a migliorarne la potenza e le prestazioni wireless, per una migliore autonomia e durata della batteria.

I sistemi Arlo Pro 3 che includono SmartHub sono disponibili a partire da 599,99 euro, per un sistema a due telecamere. Per coloro che desiderano aggiungere altre telecamere al proprio Pro SmartHub, le Pro 3 ulteriori partono da 299,99 euro. Arlo Pro 3 sarà disponibile in pre-ordine su Amazon a partire dal 1 ottobre, mentre le spedizioni partiranno dal 28 ottobre.

Grazie alla qualità delle immagini in 2K, leader della categoria, Arlo Pro 3 vanta quasi l’80% di pixel in più rispetto al suo predecessore, portando così la serie Pro ad un nuovo livello di performance. Con un nuovissimo sensore d’immagine, Pro 3 può registrare video fino a 2K di risoluzione con HDR, per dettagli e chiarezza ottimizzati sia alla luce sia in ombra e con un nuovo campo visivo grandangolare di 160 gradi. Il design senza fili di Pro 3 include una custodia resistente agli agenti atmosferici, che può essere installata in qualsiasi angolo grazie ad un supporto magnetico, o, per una maggiore sicurezza, tramite l’ausilio di un supporto a vite.

Arlo Pro 3 è la prima telecamera della serie Pro con una sirena integrata che può essere attivata automaticamente o manualmente tramite l’app di Arlo quando viene rilevato un movimento o un rumore, e con un faretto integrato che illumina la notte, per allontanare eventuali ospiti indesiderati. La visione notturna a colori differenzia ulteriormente Pro 3 dalle altre telecamere di sicurezza convenzionali: consente infatti agli utenti di vedere ciò che nei tradizionali filmati in bianco e nero rimarrebbe nascosto. Inoltre, l’audio bidirezionale di alto livello permette conversazioni chiare e naturali da remoto, tramite il microfono e l’altoparlante integrati nella fotocamera.

Come nostro prodotto di punta della serie Pro, Pro 3 racchiude le ultime innovazioni per offrire agli utenti la possibilità di monitorare la propria casa o azienda con dettagli e chiarezza maggiori, insieme a tutta la comodità del pluripremiato design senza fili di Arlo – ha commentato Naveen Chhangani, Vice President of Product Management – aumentando ulteriormente le capacità dell’intelligenza artificiale di Arlo Smart, vengono generati avvisi personalizzati, relativi soltanto alle attività che contano di più.

Inoltre, gli utenti saranno in grado di personalizzare la propria esperienza d’uso, regolando le impostazioni di notifica per individuare persone, veicoli, animali o pacchi. Controllate interamente tramite l’app Arlo, gli utenti possono facilmente visualizzare streaming live e registrazioni dalle proprie telecamere Pro 3. Grazie alla configurazione semplice e veloce, al design senza di fili e resistente agli agenti atmosferici, Arlo Pro 3 è la soluzione perfetta per il monitoraggio di qualsiasi area, sia interna sia esterna.

Pro 3 include un supporto magnetico che consente agli utenti di inclinare in maniera facile e flessibile la propria telecamera in quasi tutte le direzioni e su quasi ogni tipo di superficie, incluse pareti, soffitti, tavoli, tende da sole e altro ancora. Il nuovo sistema include una batteria ricaricabile di lunga durata e un cavo di ricarica magnetico che può essere utilizzato per alimentare direttamente la telecamera. Utilizzando gli stessi accessori di Arlo Ultra, gli utenti di Pro 3 possono personalizzare ulteriormente la propria configurazione con comodi componenti aggiuntive come il pannello solare, i cavi di ricarica per esterni di lunga durata e una doppia stazione di ricarica progettata per caricare rapidamente e contemporaneamente due batterie