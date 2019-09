iotty diventa compatibile con SmartThings

Antonino Caffo,

Le funzionalità di iotty, la placca smart dell’azienda italiana si arricchiscono di un nuovo importante elemento, ossia la compatibilità con “SmartThings”, l’app di Samsung (disponibile per Android e iOS) che permette di controllare più dispositivi domestici da un’unica piattaforma.

Associare l’Interruttore Intelligente all’app è semplicissimo, sarà sufficiente creare un account o fare login a SmartThings. Per individuare tutte le placche basterà selezionare la voce “aggiungi dispositivo” e cercare tra i brand “iotty Smart Devices”. Successivamente verrà richiesto all’utente di inserire le proprie credenziali dell’account iotty e di impostare i nomi delle stanze in cui lo switch è installato per agevolarne il controllo. Pochi passaggi e il gioco è fatto. Si potranno creare programmi e scenari personalizzati, ricevere suggerimenti dall’app in base alle proprie abitudini per avere una casa ancora più smart. Tutto in un unico click.

Questo aggiornamento rappresenta un nuovo passo in avanti per iotty nel suo percorso di espansione nel settore della smart home, continuando a perseguire l’obiettivo di ottenere nel futuro un ruolo sempre più da protagonista. L’interruttore (modello I3 per le misure standard delle scatole a muro 503) è disponibile in confezione singola, in kit da 3 o da 5 placche, con prezzi a partire da 79 euro. Si può acquistare direttamente online sul sito www.iotty.com/it con spedizione entro 2 giorni dall’ordine o su Amazon Italia. Le placche sono disponibili in 5 varianti di colore: bianco, nero, grigio, azzurro e sabbia.

Vale la pena ricordare che iotty è stata fondata nel 2017 con sede a Porcia (PN) da due aziende italiane con elevate competenze nel campo dell’elettronica, nella progettazione e produzione di PCB, nel campo dell’IoT e nello sviluppo di software. Alla base del business c’è la volontà di offrire agli utenti prodotti smart dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, innovativi e facili da usare, grazie alla compatibilità con le principali piattaforme di automazione domestica. Oggi l’azienda conta più di 30 tra dipendenti e collaboratori, ha 4 sedi, in Italia, negli Stati Uniti, una filiale in Francia e Germania e un reparto industriale a Shenzhen in Cina. L’obiettivo è diventare un riferimento a livello mondiale per i prodotti di automazione per la casa con design italiano.