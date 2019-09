Razer Blade Pro 17, schermo 4K a 120 Hz

Luca Colantuoni,

Razer ha annunciato una nuova versione del popolare gaming laptop. Il Blade Pro 17 è ora disponibile anche con schermo touch 4K a 120 Hz. L’elevata risoluzione abbinata alla veloce frequenza di refresh è resa possibile dalla potente scheda video NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q. Al momento non è prevista la vendita in Italia.

Il Blade Pro 17 standard possiede uno schermo da 17,3 pollici con risoluzione full HD (1920×1080 pixel) e refresh rate di 144 Hz. Con il nuovo modello sono state incrementate sia la risoluzione che la frequenza di aggiornamento del display, in modo da soddisfare anche le esigenze dei professionisti della grafica, oltre che i gamer. Il pannello LCD copre il 100% della gamma colore Adobe RGB ed è circondato da cornici molto sottili (lo spessore di quelle laterali è 6 millimetri). La seconda novità è rappresentata dallo storage: SSD PCIe NVMe da 1 TB.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore Intel Core i7-9750H (sei core), 16 GB di RAM DDR4 a 2.667 MHz e scheda video NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q con 8 GB di memoria GDDR6. È possibile installare un SSD aggiuntivo nello slot M.2 e fino a 64 GB di RAM. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6), Gigabit Ethernet e Bluetooth 5.0. Sono presenti inoltre tre porte USB 3.2 Gen 2 Type-A, una porta USB 3.2 Gen 2 Type-C, porta Thunderbolt 3, uscita HDMI 2.0b e card reader SD, webcam HD 720p compatibile con Windows Hello, altoparlanti stereo Dolby Atmos, il touchpad in vetro e la tastiera retroilluminata con Razer Chroma.

Il sistema operativo è Windows 10 Home a 64 bit. Il telaio in alluminio anodizzato è di colore nero. Il nuovo Razer Blade Pro 17 è già disponibile in Cina e Stati Uniti, mentre arriverà in Germania e Regno Unito nel quarto trimestre. Il prezzo è 3.999,99 euro.