Wind All Inclusive 50 Flash contro Iliad

Wind All Inclusive 50 Flash è una nuova offerta operator attack che potrà essere sottoscritta in alcuni negozi ufficiali dell’operatore arancione, brand di Wind Tre. Vista la natura della tariffa, non potrà essere attivata da chiunque ma solamente dai nuovi clienti che effettueranno la portabilità del loro numero da specifici operatori. Nello specifico, Wind All Inclusive 50 Flash è stata pensata per ingolosire i clienti Iliad oltre a quelli di FastWeb, PosteMobile e degli altri operatori virtuali ad eccezione di Lycamobile e CoopVoce.

Questa tariffa offre chiamate illimitate, 100 SMS e 50 GB di Internet 4G. Il tutto all’aggressivo prezzo di 6,99 euro. Costo di attivazione di 11,99 euro se la SIM rimarrà attiva per almeno 24 mesi. In caso contrario, i 15 euro di sconto sull’attivazione offerti al momento dell’adesione della tariffa saranno addebitati sul credito della SIM. I nuovi clienti dovranno pagare anche 10 euro per la SIM, salvo eventuali promozioni locali.

Se i clienti esauriranno i Giga a disposizione, la navigazione sarà bloccata sino al rinnovo successivo. In caso di esaurimento degli SMS, ogni nuovo invio sarà fatturato 29 centesimi di euro. In roaming all’interno dell’Unione Europea si potranno utilizzare 2,6 GB di traffico Internet. La tariffa prevede l’attivazione del servizio SMS MyWind senza alcun costo di utilizzo. Anche l’ascolto della segreteria telefonica non prevede extra.

In caso di mancanza di credito al momento del rinnovo, gli utenti potranno usufruire di un anticipo del traffico della tariffa per due giorni al prezzo di 0,99 euro. Se nel frattempo la SIM non sarà ricaricata, i clienti potranno usare la loro linea solo per ricevere o per le chiamate di emergenza.