OnePlus 7T, schermo a 90 Hz e nuove fotocamere

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha annunciato il nuovo OnePlus 7T durante un evento organizzato in India. Le novità principali rispetto al precedente OnePlus 7 sono quattro: schermo a 90 Hz, tre fotocamere posteriori, processore più veloce e batteria con ricarica ultra rapida. Stavolta OnePlus non ha presentato il modello Pro, che probabilmente verrà mostrato durante il lancio europeo previsto per il 10 ottobre.

Le differenze rispetto al precedente modello si notano soprattutto osservando la parte posteriore. All’interno del modulo di forma circolare ci sono tre fotocamere e il flash dual LED. OnePlus ha conservato il sensore Sony IMX586 da 48 megapixel per la fotocamera principale (obiettivo f/1.6), ma ha aggiunto una seconda fotocamera da 16 megapixel con ottica ultra grandangolare (117 gradi) che può essere utilizzata anche per gli scatti macro da 2,5 centimetri e una terza fotocamera con sensore da 12 megapixel abbinato ad un teleobiettivo con zoom ottico 2x. La fotocamera frontale è ancora da 16 megapixel.

Oltre alla modalità macro sono disponibili la funzionalità Nightscape anche per la fotocamera ultra-wide, la registrazione video a 4K/60fps con stabilizzazione e il super slow motion a 720p/960fps. Lo smartphone ha uno schermo Fluid AMOLED da 6,55 pollici con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel), notch a goccia e supporto HDR10+. La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 855 Plus, 8 GB di RAM LPDDR4x e 128/256 GB di storage UFS 3.0.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM). Sono anche presenti il lettore di impronte digitali in-display, la porta USB Type-C e gli altoparlanti stereo con Dolby Atmos. La batteria da 3.800 mAh supporta la tecnologia Warp Charge 30T (30 Watt) che permette una ricarica completa in circa 60 minuti. Assenti lo slot microSD, il jack audio e la ricarica wireless.

Il sistema operativo è OxygenOS 10 basato su Android 10. Il OnePlus 7T sarà disponibile dal 28 settembre nelle colorazioni Frosted Silver e Glacier Blue. I prezzi per il mercato indiano sono 37.999 rupie (128 GB) e 39.999 rupie (256 GB). Disponibilità e prezzi per il mercato italiano verranno comunicati il 10 ottobre.