Tim Cook si aggira per l’Oktoberfest

Marco Grigis,

Tim Cook si mostra all’Oktoberfest, il tradizionale evento tedesco che proprio in questo periodo attira appassionati da tutto il mondo, con tanto di birra al seguito. Il CEO di Apple non ha ovviamente deciso di lanciarsi in una vacanza alcolica, bensì si trova in quel di Monaco di Baviera per alcuni incontri dedicati alla tecnologia.

Le immagini sono state condivise sull’account Twitter dello stesso Tim Cook, dove il CEO della mela morsicata si mostra festante, con immancabile boccale di birra fra le mani. Il dirigente di Apple Park, così come già anticipato, si trova in Germania per alcuni incontri a tema tecnologico, così come spesso capita durante il corso dell’anno.

Cook, ad esempio, ha incontrato gli sviluppatori dell’applicazione Algoriddim, un popolare software pensato per le attività di mixing e per rendere il lavoro dei DJ più semplice. Ancora, nelle prossime ore il CEO di Cupertino dovrebbe visitare alcuni partner locali – come il Bavarian Design Center – per degli accordi al momento non ancora ben noti.

Lo stesso dirigente ha voluto commentare su Twitter la sua presenza all’Oktoberfest, con tanto di emoji a tema, tra birre e pretzel:

Salute dall’Oktoberfest! È fantastico essere a Monaco.

Al momento non è noto se il dirigente di Cupertino visiterà altre nazioni nel Vecchio Continente, nel corso di questo tour autunnale. Lo scorso anno, poco dopo l’apertura dell’Apple Store di Piazza Liberty a Milano, Tim Cook si è presentato a sorpresa all’interno del negozio meneghino, per verificare in prima persona l’andamento del primo giorno di vendita per iPhone XR. Il CEO viaggia ciclicamente in Europa, anche più volte l’anno, per continui viaggi di lavoro con uno dei continenti che ritiene più strategico per lo sviluppo del business targato mela morsicata.