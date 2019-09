TIM: novità per TIM Super e per TIM Internet FWA

Filippo Vendrame,

TIM mette mano al suo listino ed arrivano alcune novità di rete fissa ed in particolare per TIM Super e TIM Internet FWA. Entrando nello specifico, le offerte di rete fissa TIM Super Fibra (FTTH), TIM Super Mega (FTTC) e TIM Super ADSL non cambiano nella sostanza, cioè nei contenuti ma ci sono alcuni cambiamenti dal punto di vista dei prezzi.

La variazione riguarda innanzitutto “Promo Passa a TIM Super“, cioè l’opzione che permetteva di ottenere uno sconto perenne sulla massima velocità raggiungibile sulla propria linea FTTH e FTTC (fibra ottica). Adesso, questa particolare promozione è valida per tutti, anche per i nuovi clienti che attivano una nuova linea. Non solo più, quindi, per i vecchi clienti che cambiavano profilo o per i nuovi con portabilità.

Sconto sul listino, invece, per TIM Super Mega per già clienti che passa a 35 euro al mese per 4 anni e poi a 30 euro con modem o a 30 mesi per sempre senza modem. Complessivamente, uno sconto di 5 euro. Prorogata sino al 31 ottobre l’offerta TIMVISION e NOW TV Ticket Sport. Sempre disponibile sino al 26 ottobre l’offerta convergente TIM Super Promo Mobile.

Per quanto concerne, invece, TIM Internet FWA, dal primo ottobre aumenterà il traffico dati a disposizione. Se sino ad ora gli utenti potevano contare su di un traffico massimo di 120 GB, gli utenti potranno contare, adesso, su 200 GB. Il tutto al prezzo di 24,90 euro al mese. Si ricorda che trattasi di una connessione wireless su rete 4G o 4G+, alternativa a quella classica via cavo, che offre una velocità massima di 30 Mbps in download e di 3 Mbps in upload. Superati i 200 GB, la connessione si blocca.

Infine, TIM ha deciso di lanciare anche la promozione Tutto Voce Superspecial. Attivabile sino al 26 ottobre, salvo proroghe, trattasi di un’offerta di rete fissa solo voce. Al costo di 18,50 euro al mese offre chiamate illimitate verso i numeri fissi e mobile nazionali.

Le offerte mobile sono state tutte prorogate.