iOS e iPadOS: già arrivata la versione 13.1.2

Marco Grigis,

Nuova tornata di aggiornamenti per iOS e iPadOS, i nuovi sistemi operativi per i dispositivi mobile di Apple. La società di Cupertino ha deciso di premere con il piede sull’acceleratore per gli upgrade, procedendo a un ritmo mai visto prima: a pochi giorni dal rilascio delle versioni 13.1.1, infatti, arriva già l’edizione 13.1.2.

iOS 13 e iPadOS 13 sono disponibili dalla metà di settembre e, in circa una quindicina di giorni, Apple ha già provveduto a numerosi aggiornamenti. Prima con iOS 13.1, rilasciato in tempo record a pochi giorni dalla release ufficiale, poi con la pubblicazione di iPadOS direttamente alla 13.1. Nel fine settimana è stato il turno dell’upgrade 13.1.1 per entrambi i sistemi operativi e, oggi, risultano disponibili entrambi nelle versioni 13.1.2.

Come di consuetudine, l’upgrade può essere effettuato in modalità OTA, semplicemente recandosi nel menu “Generali” e scegliendo la voce “Aggiornamento Software”. In alternativa, è possibile collegare il device al computer seguendo la procedura guidata che apparirà a schermo.

Come suggerisce la numerazione, questo upgrade è minore e risolve alcune problematiche emerse delle ultime ore. Innanzitutto, è stato risolto un bug con la barra di progressione dei backup su iCloud, rimasta ferma nonostante il termine dell’operazione. Viene quindi eliminato un problema che avrebbe potuto impedire alla fotocamera di aprirsi e al flash LED di accendersi, risolto un intoppo sul fronte della calibrazione dello schermo, resi più stabili i collegamenti Bluetooth all’interno delle automobili e molto altro ancora.

L’aggiornamento ha un peso decisamente ridotto, a seconda del device in uso, e la procedura di upgrade non dovrebbe richiedere più di una decina di minuti. È probabile che iOS e iPadOS 13.1.2 siano gli ultimi della serie 13.1, considerando come Apple sia già al lavoro sulla versione 13.2, in arrivo nelle prossime settimane.