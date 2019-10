Oppo Reno 2 debutta in Europa il 16 ottobre

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha comunicato che il lancio europeo della nuova serie Reno 2 è previsto per il 16 ottobre durante un evento organizzato a Londra. Oppo dovrebbe annunciare gli stessi modelli presentati in India a fine agosto, ovvero Reno 2, 2Z e 2F. Il top di gamma Reno Ace verrà invece svelato il 10 ottobre in Cina.

Le principali novità della serie Reno 2 riguardano ancora una volta il comparto fotografico. I tre smartphone hanno infatti quattro fotocamere posteriori con obiettivi di varie lunghezze focali che permettono agli utenti di esprimere al meglio la loro creatività. Per il Reno 2 sono stati scelti un sensore Sony IMX586 da 48 megapixel abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.7, un sensore da 8 megapixel abbinato ad un obiettivo grandangolare (116 gradi) e un sensore da 13 megapixel abbinato ad un teleobiettivo con zoom ibrido 5x e digitale 20x. La quarta fotocamera ha un sensore monocromatico da 2 megapixel.

Questo modello eredita dalla precedente serie la famosa Pivot Rising Camera, ovvero la fotocamera frontale a scomparsa che si apre il appena 0,8 secondi fino a formare una “pinna di squalo”. Il sensore ha una risoluzione di 16 megapixel. La dotazione hardware comprende uno schermo AMOLED da 6,55 pollici (2400×1080 pixel), processore Snapdragon 730G, 8 GB di RAM LPDDR4x e 256 GB di storage UFS 2.1, espandibili con schede microSD.

Oppo Reno 2Z e 2F hanno invece fotocamere posteriori da 48, 8, 2 e 2 megapixel. Differente il sensore della fotocamera principale: Sony IMX586 per Reno 2Z, Samsung ISOCELL Bright GM1 per Reno 2F. Invece del teleobiettivo del Reno 2 c’è una fotocamera per l’effetto bokeh. Entrambi hanno uno schermo AMOLED da 6,53 pollici (2340×1080 pixel) e 8 GB di RAM. Il Reno 2Z integra il processore octa core MediaTek Helio P90 e 256 GB di storage, mentre per il Reno 2F sono stati scelti il processore MediaTek Helio P70 e 128 GB di storage.

Oltre al lancio della serie Reno 2, Oppo ha promesso una “sorpresa speciale” durante l’evento di Londra del 16 ottobre.