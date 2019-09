Oppo Reno Ace, annuncio il 10 ottobre

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese ha recentemente annunciato la nuova serie Reno 2. Al termine dell’evento aveva confermato il lancio di un altro modello denominato Reno Ace, il primo con tecnologia di ricarica SuperVOOC 2.0 da 65 Watt. Oppo ha comunicato che la presentazione ufficiale avverrà il 10 ottobre, pubblicando anche una prima immagine ufficiale.

Il Reno Ace è uno smartphone di fascia alta che potrebbe essere considerato il successore del Reno 10x Zoom, ma senza fotocamera frontale a scomparsa. Il nuovo modello ha infatti una tradizionale fotocamera frontale all’interno del notch. Cambia anche il modulo fotografico posteriore, più simile a quello della serie Reno 2. Lo schermo AMOLED dovrebbe avere una diagonale di 6,5 pollici e una risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel).

In base alle informazioni pubblicate da TENAA (ente certificatore cinese), il Reno Ace integrerà il processore octa core Snapdragon 855 Plus, 12 GB di RAM e 256 GB di storage. Per le quattro fotocamere posteriori sono previsti sensori da 48, 8, 13 e 2 megapixel. I primi tre saranno abbinati ad obiettivi standard, ultra grandangolare e tele con zoom ibrido 5x (digitale 20x), mentre il quarto sarà monocromatico. La fotocamera frontale avrà un sensore da 16 megapixel.

La connettività dovrebbe essere garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Previsti inoltre il lettore di impronte digitali in-display, la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e, come detto, la batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 65 Watt. Il sistema operativo sarà certamente Android 9 Pie con interfaccia ColorOS 6.1. Ulteriori dettagli sullo smartphone potrebbero essere divulgati nel corso dei prossimi giorni.