Mario Kart Tour: installazione su device Android

Marco Grigis,

Mario Kart Tour, il nuovo gioco per piattaforme mobile rilasciato negli scorsi giorni da Nintendo, sta conquistando sempre più curiosi. In sole 24 ore, infatti, il titolo è riuscito a totalizzare la cifra record di 20 milioni di download, superando perciò i precedenti titoli del gruppo, come Pokémon Go e Super Mario Run. Dopo aver visto come installare il software su dispositivi iOS, ecco la facile guida per approfittarne anche su device Android.

Mario Kart Tour è disponibile gratuitamente su Play Store, il negozio di applicazioni di Google, e può essere quindi facilmente scaricato e installato. Prima di procedere con questa operazione, però, è necessario verificare alcuni requisiti di compatibilità.

Il gioco di racing, appartenente a uno dei franchise più amati di Nintendo, è disponibile per tutti i dispositivi Android – smartphone o tablet – che rispettino le seguenti condizioni:

Versione di Android pari alla 4.4 o successiva;

di Android pari alla 4.4 o successiva; RAM di almeno 1.5 GB;

di almeno 1.5 GB; CPU a 64 bit.

Poiché l’universo del sistema operativo di Google è composto da un numero davvero infinito di device dai più svariati produttori, non ne è assicurato il pieno funzionamento su tutti i terminali. Fortunatamente, trattandosi di un’applicazione gratuita, si potrà verificare l’eventuale compatibilità senza costi aggiuntivi o stress di sorta.

Verificati questi parametri, è sufficiente scaricare l’omonima applicazione dal Play Store, seguendo poi le istruzioni a schermo per l’installazione. Il download è solitamente molto leggero, anche se dei dati aggiuntivi potrebbero essere scaricati durante il gameplay. Alla prima apertura del titolo, agli utenti verrà richiesto un account Nintendo per poter giocare. È possibile crearne uno da zero, seguendo la comoda procedura guidata che apparirà a schermo, oppure utilizzare un profilo Nintendo già in proprio possesso. Si ricorda, infine, come il gioco preveda degli acquisti in-app e, se desiderato, l’acquisto di abbonamenti mensili.