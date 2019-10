iPhone SE 2 a inizio 2020, simile a iPhone 8

Marco Grigis,

Giungono nuove conferme sul possibile lancio della seconda edizione di iPhone SE, lo smartphone mid-cost di Apple da sempre molto amato dagli utenti. Secondo quanto riferito da Ming-Chi Kuo, analista sempre molto affidabile sul conto della mela morsicata, la società potrebbe presentare il nuovo modello a inizio 2020. Sul fronte dell’estetica, il device ricorderà molto da vicino la linea degli iPhone 8.

È da tempo che gli utenti attendono un rinnovamento per iPhone SE, uno smartphone lanciato qualche anno fa e caratterizzato per un’estetica sovrapponibile a iPhone 5, con però tutta la potenza di iPhone 6S. Apple potrebbe accontentarli fra pochi mesi, con un device pronto a riprendere l’estetica di iPhone 8 e la potenza degli ultimi iPhone 11, grazie alla presenza di un processore della generazione A13 e 3 GB di RAM LPDDR4X.

Secondo quanto riferito da Ming-Chi Kuo, in una nota consegnata agli sviluppatori, Apple potrebbe ottenere grandi vantaggi dalla vendita di questo device, considerando anche l’intenzione di proporlo nel segmento “mid-cost” del mercato. L’esperto parla di ben 30 o 40 milioni di unità vendute nel corso del 20, un successo dovuto anche all’imminente necessità di upgrade per molti appassionati targati mela morsicata.

Stando a Kuo, infatti, il nuovo iPhone SE rappresenterà “la migliore scelta” per tutti gli utenti che vorranno effettuare un upgrade da iPhone 6 e iPhone 6 Plus a un nuovo device, considerando come questi dispositivi non siano più supportati da iOS 13. Questi utilizzatori, sempre secondo l’esperto, non manifestano infatti grande interesse per nuove tecnologie come Face ID, fotocamere multiple e schermi edge-to-edge: un erede di iPhone 8, reso ancora più moderno, potrebbe essere per loro più che sufficiente.

Lo schermo di iPhone SE 2 potrebbe essere da 4.7 pollici, così come iPhone 8, con un prezzo di listino probabilmente compreso tra i 400 e i 600 dollari.