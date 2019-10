Huawei Watch GT 2 in Italia dal 7 ottobre

Luca Colantuoni,

Huawei ha comunicato che il nuovo Watch GT 2 sarà in vendita a partire dal 7 ottobre. Lo smartwatch, annunciato insieme alla serie Mate 30, debutterà in Italia il 5 ottobre durante l’evento Red Bull Art Of Motion 2019 organizzato a Matera. Il produttore cinese offre sei versioni del dispositivo.

Il Watch GT 2 è disponibile nelle versioni da 42 e 46 millimetri, rispettivamente con schermo AMOLED da 1,2 pollici (390×390 pixel) e 1,39 pollici (454×454 pixel). La cassa è in acciaio inossidabile, mentre i cinturini sono in metallo, fluorelastomero e pelle. Lo smartwatch resiste all’acqua fino a 5 atmosfere (circa 50 metri di profondità) e integra il nuovo processore Kirin A1. L’orologio digitale verrà indossato dai 18 atleti che parteciperanno al Red Bull Art Of Motion 2019, la gara di parkour che si svolgerà sui tetti di Matera.

Galleria di immagini: HUAWEI WATCH GT 2, le immagini

Il Watch GT 2 è infatti particolarmente adatto al monitoraggio delle attività sportive. I vari sensori integrati (GPS, accelerometro, giroscopio, bussola, barometro e cardiofrequenzimetro) permettono di registrare numerosi parametri (oltre 190) per 15 sport, 8 dei quali all’aperto (corsa, camminata, escursione, trail running, ciclismo, nuoto, triathlon) e 7 indoor (camminata, corsa, spinning, nuoto in piscina, allenamento a corpo libero, ellittica e vogatore).

La batteria del modello da 46 millimetri offre un’autonomia massima di due settimane, una in più della versione da 42 millimetri. Questi sono i prezzi:

Huawei Watch GT 2 Edizione Sport (46 mm, colori Matte Black e Sunset Orange): 229 euro

Huawei Watch GT 2 Edizione Classic (46 mm, colore Pebble Brown): 249 euro

Huawei Watch GT 2 Edizione Elite (46 mm, colore Titanium Gray): 279 euro

Huawei Watch GT 2 Edizione Sport (42 mm, colori Night Black e Lake Cyan): 199 euro

Huawei Watch GT 2 Edizione Classic (42 mm, colore Gravel Beige): 219 euro

Huawei Watch GT 2 Edizione Elegant (42 mm, colore Refined Gold): 249 euro

La versione da 46 millimetri (colori Matte Black e Pebble Brown) sarà disponibile dal 7 ottobre nei migliori negozi di elettronica di consumo online e offline, oltre che presso lo Huawei Experience Store di Citylife a Milano. Tutti gli altri modelli saranno disponibili a partire dal mese di novembre. Chi ordina o acquista lo smartwatch entro il 6 ottobre può ricevere in regalo due Huawei Mini Speaker Bluetooth. Tutti i dettagli sono reperibili sul sito della promozione.