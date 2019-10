Motorola One, smartphone con fotocamera pop-up

Luca Colantuoni,

Tra due giorni dovrebbe essere annunciato il Motorola One Macro, ma nelle ultime ore è apparso online un altro misterioso smartphone del produttore statunitense appartenente alla stessa serie. ProAndroid ha pubblicato le specifiche e alcune foto del dispositivo di fascia media che svelano la presenza di una fotocamera frontale pop-up.

Quello del sito spagnolo è un vero e proprio hands-on. Non è chiaro come ha ottenuto lo smartphone e se è solo un prototipo. In ogni caso è il primo modello Motorola “all-screen“. Non ci sono notch o fori nello schermo, in quanto la fotocamera frontale da 32 megapixel (f/2.0) fuoriesce dal bordo superiore. Il meccanismo motorizzato è sulla parte destra, in corrispondenza del modulo fotografico posteriore che include un sensore principale da 64 megapixel (f/1.8) e un secondo sensore da 8 megapixel (f/2.2). Alla sinistra del modulo ci sono un sensore di profondità e il flash dual LED.

Grazie alla tecnologia Quad Pixel si ottengono scatti più nitidi da 16 megapixel in condizioni di scarsa illuminazione. Non mancano le modalità ritratto e notturna. È possibile registrare video a risoluzione 4K/30fps, 1080p/60fps, 1080p/120fps e 720p/240fps. Lo smartphone ha uno schermo IPS da 6,39 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 675, affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti la radio FM, il jack audio da 3,5 millimetri, la porta USB Type-C e il lettore di impronte digitali sul retro, intorno al sensore biometrico c’è un cerchio a LED. La luce è configurabile e può indicare che lo smartphone è in uso, le notifiche, gli avvisi di emergenza e la ricarica.

La batteria ha una capacità di 3.600 mAh. Il sistema operativo è Android 10 in versione quasi stock. Nessuna informazione su disponibilità e prezzo.