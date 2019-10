Sottocosto Unieuro: Huawei P30 Lite a 269 euro

Filippo Vendrame,

Unieuro lancia il sottocosto. La promozione sarà valida da oggi 11 ottobre sino al prossimo 20 di ottobre. Online e nei negozi della catena di elettronica sarà possibile approfittare di forti sconti su tanti prodotti. Come in tutti i sottocosto, i prodotti in offerta si intendono in numero limitato e solamente sino ad esaurimento scorte. Solo i più rapidi potranno approfittare di questa ghiotta opportunità.

Tra gli smartphone, Unieuro sconta il Huawei Mate 20 Pro a 449 euro. In alternativa, l’iPhone XR è proposto a 629 euro. In sconto anche il Samsung Galaxy S10+ a 849,90 euro e il Huawei P30 Lite a 269,90 euro. Nel sottocosto di Unieuro non possono mancare nemmeno sconti sui notebook. Per esempio, il Lenovo Yoga 530 con Intel Core i5, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD è proposto al prezzo di 599,99 euro.

Gli amanti del gaming potranno, invece, approfittare dell’offerta sulla console PS4 Slim + Horizon Zero Dawn, Uncharted 4: Fine di un Ladro e The Last of Us Remastered al prezzo di 259 euro.

Per chi avesse la necessità di cambiare televisore, la catena di elettronica offre in sconto molti modelli di nuova generazione che permettono di trasformare il salotto di casa in una piccola sala cinematografica. Per esempio, il TV Samsung LED Smart Ultra HD UE55RU7400 è proposto al prezzo di 449 euro.

Non mancano anche indossabili, fotocamere, accessori per i computer e tanti altri gadget. Per chi ama la mobilità elettrica, Unieuro offre il monopattino elettrico Segway ES1 a 339 euro. Per le pulizie domestiche, invece, la catena di elettronica offre l’iRobot Roomba 676 a 256 euro con Google Home Mini in omaggio.

Un volantino, dunque, molto interessante e tutto da sfogliare per non perdere alcuna opportunità di risparmio.