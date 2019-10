macOS Catalina: problemi con le eGPU

Marco Grigis,

macOS Catalina, il nuovo sistema operativo per Mac reso disponibile pochi giorni fa da Apple, si imbatte in qualche problema di gioventù. Dopo gli intoppi con alcuni software Adobe e Google Chrome – a quanto pare non imputabili ad Apple – è il turno delle schede grafiche esterne. Alcuni utenti, infatti, sottolineano alcuni malfunzionamenti con varie combinazioni di eGPU.

Apple supporta alcune schede grafiche esterne, grazie alla velocità di Thunderbolt, dal precedente macOS Mojave. Questa configurazione è stata utilizzata per utilizzare GPU di alto profilo anche su Mac meno potenti dal punto di vista dell’elaborazione grafica, come ad esempio i laptop del gruppo o i Mac Mini. Con il rilascio di macOS Catalina, tuttavia, sembra che alcuni abbinamenti non stiano più funzionando come inizialmente previsto.

In particolare, secondo quanto sperimentato da AppleInsider, vi sarebbero intoppi con le eGPU basate su AMD Radeon 570 e 580, tra cui l’impossibilità di effettuare il boot del Mac, freeze durante l’uso, riavvi improvvisi nel collegare un monitor esterno e molto altro ancora. La problematica, invece, non si presenterebbe utilizzando soluzioni Vega 56, Vega 64 e Vega VII.

Al momento non è ben nota la natura del malfunzionamento, anche se quasi certamente di origine software, considerando come sul precedente Mojave non si verifichino a parità di configurazione hardware. Nel frattempo, molti utenti si sono assiepati su Twitter per chiedere ad Apple un più esteso supporto anche a NVIDIA, in particolare dai videogiocatori legati a questo marchio. Al momento, le ultime generazioni delle GPU del produttore statunitense non sono supportate, tant’è che non esistono nemmeno driver ufficiali per Mojave e Catalina.

Apple non si è ancora pronunciata la questione, mentre a oggi non si hanno notizie di una possibile risoluzione nella beta di macOS 10.15.1 consegnata proprio nelle ultime ore agli sviluppatori.