Nubia Z20 disponibile in Europa a 549 euro

Luca Colantuoni,

Da oggi è disponibile in Europa un altro interessante smartphone. Si tratta del Nubia Z20, un dispositivo di fascia alta con processore Snapdragon 855 Plus e soprattutto con uno schermo secondario che rende superflua la fotocamera frontale. Il produttore cinese ha raddoppiato anche il sensore biometrico e il numero di flash LED, rendendo felici gli amanti della simmetria.

Il Nubia Z20 possiede un telaio in metallo inserito tra due parti in vetro, protette dal Gorilla Glass 5. Lo schermo AMOLED principale ha una diagonale di 6,42 pollici e una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Non ci sono notch o fori perché la fotocamera frontale è stata eliminata. La sua funzione viene svolta dalla fotocamera posteriore con sensore Sony IMX586 da 48 megapixel, sfruttando il display AMOLED secondario da 5,1 pollici con risoluzione HD+ (1520×720 pixel). Lo schermo aggiuntivo viene utilizzato anche per la modalità Always On (data, ora e notifiche), per simulare due pulsanti touch aggiuntivi (destro e sinistro) durante il gioco e per gli effetti di luce associati a chiamate, musica e giochi.

Le altre due fotocamere posteriori, disposte in orizzontale, hanno sensori da 16 e 8 megapixel, abbinati ad obiettivi ultra grandangolare e tele con zoom ottico 3x. Tra le funzionalità supportate ci sono Super Night Shot (modalità notturna), HDR10 e registrazione video 8K/15fps. La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 855 Plus, 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti due lettore di impronte digitali laterali, la porta USB Type-C e la batteria da 4.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 27 Watt. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia Nubia UI 7.0. La versione Diamond Black è già disponibile, mentre quella Twilight Blue arriverà in seguito. Il prezzo è 549,00 euro. Tra due giorni debutterà in Europa anche il Red Magic 3S.