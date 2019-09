Nubia Red Magic 3S in Europa dal 16 ottobre

Luca Colantuoni,

L’interessante Nubia Z20 con dual screen arriverà in Europa il 14 ottobre. Due giorni dopo è previto il debutto del Nubia Red Magic 3S, ultima versione del potente gaming phone con processore Snapdragon 855 Plus. Per l’occasione, Nubia ha organizzato una sfida online che permette di vincere lo smartphone.

Il Red Magic 3S ha lo stesso design del precedente Red Magic 3. La dotazione hardware comprende lo schermo AMOLED HDR da 6,65 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e refresh rate di 90 Hz, 8/12 GB di RAM LPDDR4X, fotocamera posteriore con sensore Sony IMX586 in grado di registrare video 8K e fotocamera frontale da 16 megapixel. Le uniche novità hardware sono il processore Snapdragon 855 Plus e i 128/256 GB di storage UFS 3.0 (invece che UFS 2.1).

Il calore generato durante le sessioni di gioco viene smaltito da un sistema di raffreddamento attivo formato da heat pipe in rame e una ventola che raggiunge i 14.000 rpm. Lungo il bordo destro ci sono due trigger capacitivi che trasformano lo smartphone in una console portatile. Sono inoltre presenti gli altoparlanti stereo frontali, il jack audio da 3,5 millimetri e il lettore di impronte digitali sul retro.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). La batterai da 5.000 mAh supporta la ricarica rapida da 27 Watt. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia Red Magic 2.1. La dashboard Game Space 2.1 permette di accedere alle impostazioni, monitorare la temperatura, cambiare la velocità della ventola e bloccare le notifiche.

Il Red Magic 3S sarà disponibile nelle colorazioni Eclipse Black, Mecha Silver e Cyber Shade. Il prezzo verrà comunicato in occasione del lancio ufficiale.