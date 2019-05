Nubia Red Magic 3 disponibile in Europa

Luca Colantuoni,

Il recente gaming phone del produttore cinese è arrivato anche in Europa. Il Nubia Red Magic 3 è il primo smartphone al mondo con sistema di raffreddamento attivo. Oltre alle heat pipe in rame è presente infatti una piccola ventola che può raggiungere i 14.000 rpm. Essendo un dispositivo per giocatori non potevano mancare il processore più potente di Qualcomm e i trigger capacitivi per un’esperienza gaming più coinvolgente.

Il Nubia Red Magic possiede un design simile a quello dei suoi predecessori, ma la dotazione hardware è stata decisamente migliorata. Lo schermo AMOLED HDR ha una diagonale di 6,65 pollici, una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e una frequenza di refresh pari a 90 Hz. Oltre al processore octa core Snapdragon 855 ci sono 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Nubia ha scelto una fotocamera posteriore con sensore Sony IMX 586 da 48 megapixel e un obiettivo con apertura f/1.75 che supporta la registrazione video 8K e il super slow motion a 1.920 fps.

La fotocamera frontale ha invece una risoluzione di 16 megapixel (f/2.0). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti gli altoparlanti stereo con supporto DTS:X, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C. Il lettore di impronte digitali sul retro può essere sfruttato come pulsante aggiunto, insieme ai due trigger posizionati lungo il bordo destro.

Un altro pulsante attiva invece la dashboard Red Magic Game Space 2.0 che permette di accedere alle impostazioni, monitorare la temperatura, cambiare la velocità della ventola e bloccare le notifiche. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia Red Magic 2.0. Al momento è possibile acquistare solo la versione di colore nero con 8 GB di RAM e 128 GB di storage ad un prezzo di 479,00 euro. Le altre due versioni (colori rosso e camo) con 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage saranno disponibili nelle prossime settimane.