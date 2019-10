Matteo Tontini,

Non manca ormai molto al lancio statunitense di Disney+, piattaforma streaming della Casa del Topo che mira a fare concorrenza a servizi come Netflix, Prime Video, Hulu, etc.

Per l’esattezza tra meno di un mese debutterà in America (il 12 novembre, mentre in Italia dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2020), così la società ha pensato bene di pubblicare una lunghissima fila di tweet per condividere praticamente tutto ciò che sarà disponibile al lancio. Basta cliccare sul cinguettio e scorrere verso il basso per rendersi conto di quanti siano i contenuti offerti da Disney all’interno del suo catalogo. Come è stato già annunciato precedentemente, saranno disponibili i grandi Classici, così come i film di Star Wars, Marvel e Pixar.

It. Is. Time. From Snow White and the Seven Dwarfs to The Mandalorian, check out basically everything coming to #DisneyPlus in the U.S. on November 12. Pre-order in the U.S. at https://t.co/wJig4STf4P today: https://t.co/tlWvp23gLF pic.twitter.com/0q3PTuaDWT — Disney+ (@disneyplus) October 14, 2019

Ovviamente saranno presenti anche produzioni meno conosciute e degne di nota, ma i fan della società di Topolino potrebbero senz’altro essere soddisfatti dal servizio. È inoltre scontato dire che Disney prevede di ampliare il suo catalogo nei mesi successivi al lancio, perciò la quantità di film e serie tv godibili attraverso la piattaforma è destinata ad aumentare. Per quanto riguarda gli show televisivi, pare che l’azienda abbia pensato a episodi con cadenza settimanale piuttosto che a una distribuzione unica, diversamente da come Netflix ha abituato i suoi abbonati.

A proposito di Disney+, su Facebook si è diffusa una truffa che propone di accedere a pagamento al beta-testing del servizio: il messaggio è sponsorizzato, dunque molti utenti italiani potrebbero trovarselo in bacheca, perciò è necessario fare attenzione. Basta infatti fare un giro sulla pagina Facebook che ha pubblicato l’inserzione per rendersi facilmente conto che non soltanto ha pochissimi like, ma anche che ha diverse recensioni negative.