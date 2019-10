Candido Romano,

Alla fine il buco nero che ha risucchiato la mappa di Fortnite serviva proprio a far parlare del Battle Royale, non a chiuderlo definitivamente. Il trailer del nuovo corso è ormai già trapelato, per un epilogo che tutti si aspettavano, visto il grande successo che il gioco di Epic Games continua a riscuotere. Migliaia di persone sono rimaste ferme a guardare e commentare una schermata praticamente per un giorno intero, un’attesa che si è conclusa con l’annuncio ufficiale dello sviluppatore.

Inizia quindi ufficialmente Fortnite Capitolo 2, che include una nuova mappa con tanto di fiume navigabile, nuovi mezzi di trasporto, armi, medaglie e attività. Tra le novità ci sono quindi la guida dei motoscafi, la pesca, la possibilità di portare in spalla i compagni feriti, oltre a poter nuotare nell’acqua. Si potrà poi curare la propria squadra con il Bazooka a bende o festeggiare con le nuove emote di gruppo come quella “batti cinque”.

Arrivano anche i rifugi esplosivi, nei quali i giocatori possono nascondersi nel fieno e nei cassonetti per prendere alla sprovvista i propri avversari, oppure entrare in scena facendo saltare taniche di benzina e bidoni esplosivi. Il sistema di combattimento è stato migliorato, con un ritorno alle origini: si possono affrontare i nemici con un arsenale ridotto, raccogliere risorse e usarle alla postazione di potenziamento per migliorare le armi.

Il pass battaglia ha un sistema tutto nuovo per raccogliere le medaglie ad ogni partita. Inoltre gli account Twitter sia di Nintendo che di PlayStation hanno segnalato che in accordo con Epic Games tutti gli oggetti acquistati dai giocatori, compresa la valuta virtuale, non andranno persi. Resta quindi la grande mossa di Epic, che con un’ottima idea di marketing è riuscita a far risalire in tutto il mondo l’attenzione per Fortnite, ormai arrivato alla Stagione 11, o meglio, alla prima del Capitolo 2.