Realme X2, X2 Pro e 5 Pro arrivano in Italia

Luca Colantuoni,

Realme è un brand poco noto in Europa, dove è invece più famosa la sua casa madre, ovvero Oppo. All’unico smartphone disponibile in Italia (Realme 3 Pro) si aggiungeranno presto gli altri tre modelli che il produttore cinese ha presentato durante l’evento di Madrid. Si tratta dei Realme X2, X2 Pro e 5 Pro, tutti dotati di quattro fotocamere posteriori.

Realme X2 e X2 Pro

Realme X2 e X2 Pro hanno in comune diverse specifiche, ma ci sono differenze importanti tra i due modelli. Realme X2 è uno smartphone di fascia media con schermo Super AMOLED da 6,4 pollici (2340×1080 pixel) e processore octa core Snapdragon 730G. La dotazione hardware comprende inoltre 8 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di storage UFS 2.1, espandibili con schede microSD. La fotocamera frontale nel notch a goccia ha una risoluzione di 32 megapixel. Per la fotocamera principale posteriore è stato scelto un sensore Samsung GW1 da 64 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f/1.8.

All’interno del modulo disposto in verticale nell’angolo superiore sinistro ci sono anche una fotocamera con sensore da 8 megapixel e ottica grandangolare (f/2.25, 119 gradi) e due fotocamere da 2 megapixel, una per le macro (4 centimetri) e una per la modalità ritratto. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta USB Type-C.

La batteria da 4.000 mAh supporta la tecnologia di ricarica VOOC Fast Charge 4.0 da 30 Watt. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia ColorOS 6. Il Realme X2 sarà disponibile nelle colorazioni Pearl Blue e Pearl White dal 29 ottobre. Gli utenti italiani potranno acquistarlo sul sito ufficiale e su Amazon ad un prezzo di 299,00 euro.

Il Realme X2 Pro è invece uno smartphone di fascia alta con schermo Fluid AMOLED da 6,5 pollici (2400×1080 pixel e 90 Hz), processore Snapdragon 855 Plus, 6/8/12 GB di RAM, 64/128/256 GB di storage e fotocamera frontale da 16 megapixel. Le fotocamere principale, grandangolare e di profondità sono le stesse del Realme X2. Invece della fotocamera per le macro c’è una fotocamera con sensore da 13 megapixel abbinato ad un teleobiettivo con zoom ibrido ottico 5x. In questo caso il modulo è posizionato al centro.

Altre differenze sono gli altoparlanti stereo e la ricarica SuperVOOC Flash Charge da 50 Watt per la batteria da 4.000 mAh. Il Realme X2 Pro sarà in vendita da novembre nelle colorazione Lunar White e Neptune Blue. I prezzi sono 399,00 euro (6GB+64GB), 449,00 euro (8GB+128GB) e 499,00 euro (12GB+256GB).

Realme 5 Pro

Il Realme 5 Pro possiede specifiche inferiori, ma è comunque un modello interessante. Lo schermo da 6,3 pollici ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel) e un notch a goccia che ospita la fotocamera frontale da 16 megapixel. La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 712, 4/8 GB di RAM, 128 GB di storage, slot microSD, fotocamere posteriori da 48, 8, 2 e 2 megapixel (standard, grandangolare, ritratto e macro), connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo e LTE (dual SIM), jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e lettore di impronte digitali sul retro.

La batteria da 4.035 mAh supporta la ricarica rapida VOOC Flash Charge 3.0 da 20 Watt. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia ColorOS 6. Il Realme 5 Pro sarà disponibile nelle colorazioni Sparkling Blue e Crystal Green dal 18 ottobre. I prezzi sono 199,00 euro (4GB+128GB) e 249,00 euro (8GB+128GB).