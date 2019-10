Guarda la prima passeggiata spaziale di sole donne

Candido Romano,

Oggi si fa la storia: le due astronaute della NASA hanno indossato le loro tute spaziali, lasciato i confini della Stazione Spaziale Internazionale e sono intente in una passeggiata spaziale iniziata alle 13:50 ora italiana e che durerà 6,5 ore, che può essere vista in diretta nel video presente in questo articolo. Sono Christina Koch e Jessica Meir ed eseguiranno la prima passeggiata spaziale composta da sole donne nella storia dei viaggi nello spazio.

Per avere una prospettiva su quanto sia importante la questione, basta guardare i numeri. Da quando gli umani hanno iniziato ad andare nello spazio, 227 persone hanno lasciato il loro veicolo spaziale e fatto una sorta di camminata nello spazio. Di quel numero solo 14 di quegli umani erano donne. Svetlana Savitskaya, una cosmonauta sovietica, fu la prima donna a camminare nello spazio nel 1984, quasi 20 anni dopo che il primo astronauta, il cosmonauta Alexei Leonov, galleggiava nel vuoto dello spazio. Gli Stati Uniti seguirono alcuni mesi dopo, mandando in orbita l’astronauta della NASA Kathryn Sullivan fuori dallo Space Shuttle.

Mai era successo che due donne uscissero insieme per una passeggiata spaziale, rendendo l’evento di oggi una grande novità per la NASA e per il mondo. Koch e Meir hanno anche riconosciuto l’impatto del loro lavoro: “quello che stiamo facendo mostra tutto il lavoro svolto nei decenni precedenti, tutte le donne che hanno lavorato per portarci dove siamo oggi“.

La missione vede le due astronaute impegnate per sostituire l’unità di alimentazione, cioè un regolatore di potenza di alcune batterie che sono state recentemente installate, ma che negli ultimi giorni non stava funzionando a dovere. Christina Koch ha 40 anni ed è laureata in Ingegneria elettrica e Fisica. Sua la progettazione di alcuni strumenti scientifici e in passato ha condotto anche na missione in Antartide. Jessica Meir ha invece 42 anni, biologa, astronauta dal 2015.