Marco Grigis,

Jennifer Aniston entra nel Guinness World Record. L’attrice, conosciuta al pubblico soprattutto per il ruolo di Rachel Green nella serie culto “Friends”, ha infatti infranto ogni record storico sulla piattaforma Instagram: ha raggiunto il traguardo di un milione di utenti nel minor tempo mai registrato. Un successo planetario che ha scansato dall’olimpo social anche due rappresentanti della Royal Family: il Principe Harry e Meghan Markle, i duchi di Sussex, precedentemente detentori del titolo mondiale.

Jennifer Aniston ha deciso di sbarcare a sorpresa su Instagram lo scorso martedì, dopo anni di assenza dai social network. Per farlo, l’attrice ha scelto un selfie scattato in compagnia con l’intero cast di “Friends” al gran completo: l’immagine mostra la stessa Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Matthew Perry in un momento di perfetto relax casalingo. A 25 anni dalla messa in onda del primo episodio della serie culto, infatti, i protagonisti sono rimasti in ottimi rapporti e di tanto organizzano delle vere e proprie rimpatriate, così come più volte testimoniato proprio dai loro account social.

Forse perché colti di sorpresa, considerando come in passato l’attrice abbia più volte confermato una certa ritrosia nei confronti dei social, i fan sono letteralmente impazziti su Instagram. E, con gli spettatori, si è palesata anche una lista infinita di celebrità, pronte a dare il benvenuto alla collega. E così, grazie anche al passaparola spontaneo, l’account di Jennifer Aniston ha raggiunto un milione di follower in 5 ore e 16 minuti: un dato che ha permesso alla star di ottenere il Guinness World Record, strappandolo al Principe Harry e Meghan Markle, i quali con l’account “sussexroyal” avevano raggiunto lo stesso risultato in 5 ore e 45 minuti.

L’ascesa dell’attrice su Instagram non si è però fermata al primo milione, poiché in meno di 24 ore ha tagliato il traguardo dei 6.8 e, al momento della stesura di questo articolo, si trova a 13.3 milioni di follower totali.

L’amatissima Rachel Green del piccolo schermo ha voluto ringraziare in modo ironico i fan e le celebrità, pronti a riservarle un tanto caloroso benvenuto, scusandosi poiché non aveva intenzione di “rompere” la piattaforma. Oltre all’ovvio riferimento al linguaggio tipico di Instagram – la dicitura “broke the Internet” nacque qualche anno fa, in riferimento a un noto shooting fotografico di Kim Kardashian – vi è anche un significato ben più letterale: a quanto pare, per qualche ora martedì si sarebbero registrate delle difficoltà nell’accedere all’account della star, proprio dato l’enorme traffico. Aniston si è poi mostrata in un breve video, in cui lancia il suo smartphone violentemente in un cassetto, per l’eccesso di notifiche generate proprio dal social network fotografico.