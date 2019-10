Huawei MediaPad M7, fotocamera in-display?

Luca Colantuoni,

Apple, Samsung e Huawei sono gli unici produttori che offrono tablet di fascia alta. La risposta dell’azienda cinese al recente Galaxy Tab S6 e al prossimo iPad Pro potrebbe essere il MediaPad M7. Secondo il sito 91mobiles.com, il successore del MediaPad M6 dovrebbe avere una fotocamera frontale in-display.

Secondo la fonte, ritenuta affidabile, Huawei ha scelto un design “punch hole” per il prossimo tablet, in modo da ridurre ulteriormente lo spessore delle cornici. Come si può vedere nel render c’è un foro nell’angolo superiore sinistro che ospita la fotocamera frontale. L’uso di cornici più sottili rispetto all’attuale MediaPad M6 ha comportato l’eliminazione del lettore di impronte digitali di tipo capacitivo. Non è tuttavia noto se il sensore biometrico sarà di tipo ottico (sotto lo schermo) oppure verrà sostituito dal riconoscimento facciale.

Sul retro si nota chiaramente il modulo fotografico con due lenti e il flash LED. Non ci sono purtroppo informazioni sulle specifiche. Il render svela inoltre gli altoparlanti stereo (dovrebbero essere quattro) e la porta USB Type-C. Non ci sono le immagini di tutti i lati, per cui è impossibile confermare la presenza del jack audio da 3,5 millimetri. Sicuramente ci saranno i pin magnetici per il collegamento della tastiera e la stilo M-Pen che può essere fissata magneticamente sul lato lungo del tablet.

Essendo un tablet di fascia alta, la dotazione hardware dovrebbe comprendere uno schermo con diagonale minima di 10 pollici, processore octa core Kirin 990, fino a 8 GB di RAM e fino a 256 GB di storage. La connettività verrà sicuramente garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE. Rimane il “problema” del sistema operativo. Huawei non può installare le app Google su Android.