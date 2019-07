Samsung annuncia il Galaxy Tab S6

Luca Colantuoni,

Samsung ha presentato ufficialmente il nuovo Galaxy Tab S6. Il successore del Galaxy Tab S4 possiede lo stesso schermo, ma cornici leggermente più piccole. Il produttore coreano ha ovviamente aggiornato la dotazione hardware, integrando componenti migliori, tra cui la doppia fotocamera posteriore. Il tablet è stato progettato per la produttività e l’intrattenimento, quindi non potevano mancare la stilo S Pen (inclusa) e la cover con tastiera (opzionale).

Il tablet ha un telaio in alluminio, come il precedente modello, ma lo spessore è diminuito da 7,1 a 5,7 millimetri. Lo schermo Super AMOLED è lo stesso, quindi la diagonale è 10,5 pollici, mentre la risoluzione è WQXGA (2560×1600 pixel). La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 855, 6/8 GB di RAM e 128/256 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 1 TB. Sul lato destro ci sono i pulsanti per accensione e volume, oltre allo slot per microSD e nano SIM (versione LTE).

La fotocamera frontale ha un sensore da 8 megapixel e un obiettivo con apertura f/2.0. Per la prima volta Samsung ha scelto una doppia fotocamera posteriore. Accanto a quella principale da 13 megapixel (f/2.0) c’è una fotocamera secondaria con sensore da 5 megapixel e obiettivo grandangolare (f/2.2, 123 gradi). La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo e LTE Cat. 20 (fino a 2 Gbps in download).

Sono inoltre presenti quattro altoparlanti AKG con supporto Dolby Atmos, la porta USB Type-C e il lettore di impronte digitale in-display di tipo ottico. Assente il jack audio da 3,5 millimetri (nella confezione non c’è nemmeno l’adattatore). La batteria da 7.040 mAh offre un’autonomia fino a 15 ore di riproduzione video e supporta la ricarica rapida da 15 watt. Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI 1.5 e Bixby 2.0.

La S Pen integra un chip Bluetooth, come quella del Galaxy Note 9, quindi può essere utilizzata per eseguire diverse operazioni a distanza tramite le Air Actions. La stilo può essere fissata magneticamente alla cover (c’è un incavo sotto la dual camera) e quindi ricaricata in modalità wireless. Un altro utile accessorio è la Book Cover Keyboard (opzionale) con touchpad e cavalletto che può essere collegata ai pin magnetici sul lato sinistro del tablet. Un tasto funzione dedicato permette di attivare la modalità desktop Samsung DeX.

Il Galaxy Tab S6 sarà disponibile in tre colori (Cloud Blue, Rose Blush e Mountain Gray) a partire da fine agosto.