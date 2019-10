Treppiedi per iPhone: i 5 migliori

Filippo Vendrame,

Tutti i più recenti modelli di iPhone come i performanti iPhone 11 e iPhone 11 Pro, dispongono di un sofisticato comparto fotografico. Un po’ tutti i produttori di smartphone, ma Apple in particolare, stanno spingendo molto da questo punto di vista offrendo dispositivi in grado di scattare foto e di registrare video di altissima qualità. Oggi, un iPhone può tranquillamente sostituirsi ad una buona fotocamera compatta per quanto riguarda gli scatti di tutti i giorni. Lato video le cose sono ancora migliori visto che gli smartphone di Cupertino permettono pure registrazione di filmati stabilizzati alla risoluzione massima del 4K.

Per migliorare ulteriormente la qualità degli scatti o dei video, può essere consigliabile acquistare un treppiedi. In questo modo si potrà collegare stabilmente lo smartphone ad un supporto per potersi concentrare maggiormente sulle foto o sui filmarti.

Treppiedi per iPhone: come sceglierli

In commercio ci sono moltissimi treppiedi per smartphone e sono per lo più universali, cioè vanno bene sia per gli iPhone che per molti dei più gettonati smartphone Android. Trattasi di treppiedi alla cui estremità non c’è la classica vite a cui collegare una fotocamera ma una sorta di ganascia a cui fissare saldamento lo smartphone. I modelli più sofisticati possono essere dotati di un telecomando Bluetooth che permette alle persone di poter scattare le foto anche a distanza.

Inoltre, alcuni treppiedi possono trasformarsi in comodi selfie stick. La scelta dipende, ovviamente, dalle proprie necessità ma è bene puntare sempre su modelli di qualità e non su prodotti anonimi senza feedback da parte di altri utenti.

Risparmiare una manciata di euro per un prodotto scadente non è certamente la scelta migliore da fare. Ecco quindi una piccola selezione di treppiedi per iPhone che possono essere acquistati.

Treppiedi per iPhone: quali acquistare

Rhodesy RT-01 – Treppiede portatile Octopus Style: con il supporto per cavalletto portatile Rhodesy Octopus Style, gli utenti possono scattare foto e video fantastici ovunque dal proprio telefono. E’ possibile avvolgere le gambe del treppiede attorno a una lampada o ad un albero. Perfetto anche per guardare film sul telefono. Prezzo di 14,99 euro. (Acquista su Amazon) (Scopri se è in sconto su eBay)

– Treppiede portatile Octopus Style: con il supporto per cavalletto portatile Rhodesy Octopus Style, gli utenti possono scattare foto e video fantastici ovunque dal proprio telefono. E’ possibile avvolgere le gambe del treppiede attorno a una lampada o ad un albero. Perfetto anche per guardare film sul telefono. Prezzo di 14,99 euro. (Acquista su Amazon) (Scopri se è in sconto su eBay) BlitzWolf – Bastone Selfie Treppiede : mini tripode versatile, treppiede da tavolo e bastone selfie. È possibile separare il controller dal bastone e utilizzarlo come un telecomando portatile. Lunghezza massima: 67.9cm (include lunghezza massima del morsetto: 8.5cm).Prezzo di 19,99 euro. (Verifica se è in sconto su Amazon) (Verifica se è in sconto su eBay)

: mini tripode versatile, treppiede da tavolo e bastone selfie. È possibile separare il controller dal bastone e utilizzarlo come un telecomando portatile. Lunghezza massima: 67.9cm (include lunghezza massima del morsetto: 8.5cm).Prezzo di 19,99 euro. (Verifica se è in sconto su Amazon) (Verifica se è in sconto su eBay) BaoLuo treppiede flessibile : trattasi di un mini treppiede molto particolare. Le gambe, infatti, sono flessibili e permettono di fissarlo praticamente ad ogni sostegno. Molto comoda la possibilità di poterlo portare sempre in viaggio per scattare foto molto particolari con lo smartphone.Prezzo di 17,84 euro. (Scopri lo sconto su Amazon)

: trattasi di un mini treppiede molto particolare. Le gambe, infatti, sono flessibili e permettono di fissarlo praticamente ad ogni sostegno. Molto comoda la possibilità di poterlo portare sempre in viaggio per scattare foto molto particolari con lo smartphone.Prezzo di 17,84 euro. (Scopri lo sconto su Amazon) Hitchy – Treppiede per smartphone è disponibile in tre misure differenti. Realizzato in lega di alluminio, è sia leggero che resistente. Dotato di un supporto per smartphone universale che si adatta a quasi tutti i tipi di telefoni sul mercato. Presente anche un comodo pulsante Bluetooth.Prezzo di 15,29 euro. (Scopri le offerte su Amazon) (Verifica se è in sconto su eBay)

è disponibile in tre misure differenti. Realizzato in lega di alluminio, è sia leggero che resistente. Dotato di un supporto per smartphone universale che si adatta a quasi tutti i tipi di telefoni sul mercato. Presente anche un comodo pulsante Bluetooth.Prezzo di 15,29 euro. (Scopri le offerte su Amazon) (Verifica se è in sconto su eBay) Peyou – Treppiede Smartphone: dispone di piedini antiscivolo e livella a bolla. Ha un’asta centrale regolabile e viene fornito con una custodia resistente all’acqua. Il cavalletto è leggero e mobile, con le sue gambe in lega di alluminio e testa di montaggio a 3 vie. Dispone pure di un supporto universale per smartphone. Telecomando bluetooth wireless.Prezzo di 20,99 euro. (Acquista su Amazon) (Scopri se è in sconto su eBay)