3 Italia, il conto telefonico diventa mensile

Filippo Vendrame,

3 Italia, brand di Wind Tre, annuncia un’importante novità che riguarda i suoi clienti di rete fissa. L’operatore ha comunicato che a partire dal 12 gennaio 2020, il conto telefonico diventerà mensile. Oggi, invece, è bimestrale. Una scelta che non stupisce, visto che la stessa cosa era stata comunicata da Wind che fa parte del medesimo Gruppo.

Modifica tecnica e non di sostanza visto che il canone delle offerte rimarrà invariato. L’unica differenza è che i clienti riceveranno la fatture ogni mese e non ogni due mesi come accade oggi. 3 Italia spiega pure che per ragioni operative, il passaggio al conto telefonico mensile potrà dare luogo ad un conto telefonico di raccordo di importo inferiore rispetto a quello canonico.

L’operatore invita pure i suoi clienti a optare per la ricezione della fattura via email attivando il servizio e-conto by mail. In questo modo la ricezione della fattura sarà gratuita e i clienti potranno scaricare il conto da un qualsiasi loro dispositivo, anche attraverso smartphone e tablet pc.

Non trattandosi di una rimodulazione tariffaria, non è previsto in questo caso il diritto di recesso. Di seguito la completa comunicazione dell’operatore apparsa all’interno del suo sito ufficiale.

Gentile cliente, al fine di rendere la consultazione del conto telefonico Wind Tre più chiara e semplice, a partire dal pagamento del 12 gennaio 2020, il conto telefonico Wind Tre sarà mensile anticipato anziché bimestrale, fermo restando il prezzo dell’offerta del tutto invariato.

Per ragioni tecnico operative, il passaggio al conto telefonico mensile potrà dar luogo, a partire dal pagamento del 22 dicembre 2019, ad un conto telefonico di raccordo di durata più breve ed importo inferiore rispetto all’attuale conto telefonico bimestrale. Le ricordiamo che, se non l’avesse già attivato, Wind Tre mette a disposizione del Cliente anche il servizio e-conto by mail, per ricevere in modo puntuale e gratuito, la fattura in formato elettronico direttamente nella sua casella e-mail.

Grazie al servizio gratuito di e-conto by mail, potrà visualizzare e scaricare la fattura anche da smartphone o tablet eliminando l’inutile accumulo di carta e contribuendo attivamente alla sostenibilità e salvaguardia dell’ambiente, con il vantaggio di risparmiare sui costi di spedizione del cartaceo.