Catalogo Sky e NOW TV: serie e film novembre 2019

Matteo Tontini,

Novembre 2019 arricchisce il catalogo di Sky (e della sua piattaforma streaming NOW TV) con una serie di nuovi contenuti, tra film in prima visione e serie TV. Val la pena sottolineare che la programmazione è disponibile anche su Sky Go in base all’abbonamento sottoscritto, mentre Sky Q porta l’esperienza a un nuovo livello.

Dopo un mese di ottobre trainato da Bohemian Rhapsody e dalla pellicola italiana Il primo Re, il novembre della piattaforma satellitare porta sul piccolo schermo interessanti film come A Star Is Born, Il campione e Quasi Nemici – L’importante è avere ragione, e serie TV come American Horror Story: 1984, l’ultima stagione di Silicon Valley e dello show Le regole del delitto perfetto e la novità War of the Worlds.

Catalogo Sky e NOW TV: uscite di novembre 2019

1 novembre

Zoo – Un amico da salvare (film): Pellicola del 2017 incentrata su Tom e i suoi amici che si impegnano a salvare un piccolo di elefante, di nome Buster, durante i raid aerei su Belfast nel 1941.

(film): Pellicola del 2017 incentrata su Tom e i suoi amici che si impegnano a salvare un piccolo di elefante, di nome Buster, durante i raid aerei su Belfast nel 1941. Caterina la Grande (miniserie): Serie composta da quattro puntate che racconta la storia di Caterina II di Russia, una delle donne più potenti di sempre.

2 novembre

Peterloo (film): Film drammatico uscito al cinema lo scorso marzo, che racconta lo scontro tra la cavalleria e la popolazione in rivolta avvenuto a Manchester nel 1819.

4 novembre

Il campione (film): Commedia italiana dai toni drammatici che racconta la storia di Christian, un calciatore di talento ma ingestibile dal punto di vista disciplinare, cui viene assegnato un tutore personale controllare il comportamento.

(film): Commedia italiana dai toni drammatici che racconta la storia di Christian, un calciatore di talento ma ingestibile dal punto di vista disciplinare, cui viene assegnato un tutore personale controllare il comportamento. War of the Worlds (serie TV): Tratta dall’omonimo romanzo di H.G. Wells, la serie è incentrata sulla minaccia aliena che incombe sulla Terra.

7 novembre

American Horror Story: 1984 (serie TV): La nona stagione della nota serie antologica, ambientata in un campo estivo degli anni ’80.

8 novembre

Escape Room (film): Pellicola che fa un po’ eco a Saw, dove i protagonisti devono uscire incolumi da una escape room piena di enigmi letali e trappole.

(film): Pellicola che fa un po’ eco a Saw, dove i protagonisti devono uscire incolumi da una escape room piena di enigmi letali e trappole. Nancy Drew e il passaggio segreto (film): Adattamento del romanzo del 1930 Il passaggio segreto, il film è incentrato su una giovane un po’ outsider che dovrà risolvere un mistero legato a una casa infestata, stringere nuove amicizie e stabilire il proprio posto nella comunità.

10 novembre

La promessa dell’alba (film): La storia di una madre di origine ebrea che cresce da sola il suo unico figlio con l’arrivo dell’antisemitismo, spingendolo a diventare uno scrittore.

12 novembre

Quasi nemici – L’importante è avere ragione (film): Commedia francese del 2017 che ruota intorno a una giovane ragazza che desidera diventare un prestigioso avvocato.

15 novembre

Bull 3 (serie TV): Terza stagione della serie che segue le vicende dei dipendenti della Trial Analysis Corporation (TAC), una società di consulenza che analizza i giurati di un processo.

(serie TV): Terza stagione della serie che segue le vicende dei dipendenti della Trial Analysis Corporation (TAC), una società di consulenza che analizza i giurati di un processo. A Star Is Born (film): Su Mediaset Premium il film con Bradley Cooper e Lady Gaga, remake del musical È nata una stella.

17 novembre

Cocaine – La vera storia di White Boy Rick (film): Film del 2018 che racconta la storia di Richard Wershe Jr., che nel 1984 divenne il più giovane informatore dell’FBI all’età di 14 anni.

19 novembre

Il vizio della speranza (film): Pellicola drammatica diretta da Edoardo De Angelis, che racconta la storia di una ragazza che lotta per una vita diversa.

20 novembre

Stumptown (serie TV): Show incentrato su un’investigatrice privata, di nome Dex Parios, che ha una storia complicata alle spalle: svolgendo il suo lavoro, risolve i problemi degli altri e finge di non vedere i suoi.

22 novembre

The Bad Seed (film): Su Mediaset Premium, una pellicola horror/thriller incentrata su un padre che rimette in discussione tutto ciò che pensa di sapere sulla figlia in seguito a una terribile tragedia.

(film): Su Mediaset Premium, una pellicola horror/thriller incentrata su un padre che rimette in discussione tutto ciò che pensa di sapere sulla figlia in seguito a una terribile tragedia. Britannia 2 (serie TV): Seconda stagione dello show storico con elementi fantastici incentrato sull’esercito romano determinato a conquistare il cuore celtico della Britannia.

25 novembre

Silicon Valley 6 (serie TV): Sesta e ultima stagione sulla serie televisiva che racconta la vita di alcuni programmatori che lavorano in un incubatore gestito da Erlich Bachman.

(serie TV): Sesta e ultima stagione sulla serie televisiva che racconta la vita di alcuni programmatori che lavorano in un incubatore gestito da Erlich Bachman. L’agenzia dei bugiardi (film): Commedia italiana incentrata su un’agenzia, la S.O.S. Alibi, il cui scopo è pianificare e organizzare finti alibi per nascondere i tradimenti dei suoi clienti.

27 novembre

Le regole del delitto perfetto 6 (serie TV): Sesta stagione della serie incentrata su Annalise Keating, brillante avvocatessa e docente di diritto penale.

The Prodigy – Il figlio del male (film): Horror uscito al cinema lo scorso febbraio, che racconta la storia di Sarah, così preoccupata del comportamento inquietante di suo figlio di otto anni da farlo ipnotizzare per capire se sia posseduto o meno: in questo modo scopre che un demone ha scelto il corpo del bambino.

30 novembre

Jane Got a Gun (film): Pellicola con Natalie Portman nei panni di una donna che vede il proprio marito ucciso e sa di doversi difendere dal prossimo attacco della sua gang.