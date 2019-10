TIM, nuove offerte operator attack Limited Edition

Filippo Vendrame,

TIM ha iniziato a distribuire all’interno di alcuni suoi negozi ufficiali delle SIM già preattivate con all’interno le speciali offerte operator attack “TIM Supreme Limited Edition” e “TIM Online Limited Edition“. Trattandosi di tariffe operator attack significa che sono attivabili solamente da tutti coloro che acquisteranno una nuova SIM effettuando contestuale portabilità del loro numero da uno specifico operatore.

Ovviamente, come sempre accade con questo genere di offerte speciali, la loro disponibilità puoi variare da negozio a negozio. Inoltre, TIM può decidere di interrompere la loro disponibilità in ogni momento. Entrando nello specifico, TIM Supreme Limited Edition offre chiamate illimitate verso tutti e 50 GB di traffico 4G al costo di 5,99 euro. L’attivazione richiede la portabilità del numero da Iliad, Fastweb Mobile e da qualsiasi operatore virtuale ad eccezione di Kena Mobile, Ho. Mobile e Lycamobile.

TIM Online Limited Edition, invece, prevede sempre chiamate illimitate ma soli 10 GB di Internet 4G. Il tutto a 14,99 euro. Portabilità obbligatoria da Wind, 3 Italia e Vodafone.

Il costo di attivazione può variare da negozio a negozio. Solitamente, la SIM prevede un costo di 10 euro. Inoltre, solitamente si aggiunge una ricarica obbligatoria pari all’importo del primo canone dell’offerta.

“TIM Supreme Limited Edition” e “TIM Online Limited Edition” prevedono l’addebito del canone sul credito residuo. La velocità massima in 4G è “limitata” a 150 Mbps in download e 75 Mps in upload. Tutte le nuove SIM prevedono l’attivazione del piano base “TIM Base e Chat” che prevede un canone mensile di 2 euro, gratis il primo mese. I clienti potranno modificare in ogni momento questo piano con uno che non include alcun costo mensile come “TIM Base New” e “TIM Semplice“.