Intel Core i9-9900KS disponibile dal 30 ottobre

Luca Colantuoni,

Intel ha comunicato che il Core i9-9900KS sarà disponibile dal 30 ottobre. Il chipmaker di Santa Clara ha contestualmente fornito tutti i dettagli del suo unico processore con 8 core che possono funzionare alla massima frequenza di 5 GHz. In realtà esiste anche il Core i9-9990XE a 14 core, ma viene fornito solo ai partner, non ai consumatori finali.

Il Core i9-9900KS è la “Special Edition” del Core i9-9900K. La massima frequenza di clock (Turbo) viene raggiunta per tutti gli 8 core, non su due core del modello standard. Il processore ha quindi superato appositi test per confermare la stabilità a frequenze così elevate (la frequenza base è 4 GHz). Solo poche unità soddisfano i requisiti, per cui il loro numero è ridotto. Infatti la CPU sarà in vendita per un periodo limitato ad un prezzo di 513 dollari. In Italia dovrebbe costare circa 550-560 euro.

Il Core i9-9900KS è basato sull’architettura Coffee Lake Refresh a 14 nanometri di nona generazione. Il processore ha il moltiplicatore sbloccato, una Smart Cache da 16 MB e un TDP di 127 Watt. Integra una GPU Intel UHD Graphics 630 (frequenze base di 350 MHz e massima di 1,2 GHz) e un controller dual channel per memorie DDR4-2666 (massimo 128 GB). La CPU può essere installata sulla schede madri con socket LGA1151 e chipset Intel Z390.

Secondo Intel, il processore offre prestazioni fino al 27% superiori in multitasking, fino al 35% di frame in più e fino al 17% di velocità in più nell’editing video 4K rispetto ad un Core i6-6700K. Le vere prestazioni si vedranno sul campo tramite un confronto diretto con l’analogo top di gamma di AMD.