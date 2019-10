Natale con Microsoft: proposte Surface e Xbox

Filippo Vendrame,

Il Natale si avvicina e i prodotti tech e quelli per il gaming saranno sicuramente tra gli oggetti più regalati. Microsoft ha deciso di prendersi per tempo proponendo una lista di prodotti Surface e Xbox perfetti da mettere sotto l’albero. Il nuovo Surface Laptop 3 da 15 pollici, per esempio, è un prodotto perfetto sia per chi cerca un compagno di lavoro che per lo studio.

Il suo ampio display e il design sottile e leggero, uniti a una batteria dall’eccellente autonomia, si adattano a qualsiasi compito e a ogni ambiente di lavoro. Grazie alla piattaforma hardware basata sul processore AMD Ryzen e sulla GPU Radeon RX Vega, il Surface Laptop 3 da 15 pollici è capace di offrire un intrattenimento di livello superiore. Si parte da 1399 euro.

Arriverà il 19 novembre e quindi giusto in tempo per il Natale, il Surface Pro X è il 2-in-1 più leggero ed innovativo mai realizzato da Microsoft. Con connessione 4G LTE, uno spessore di 7,3 mm, un peso di 774 grammi, e un immersivo touchscreen da 13 pollici in uno chassis di 12 pollici, Surface Pro X è sinonimo di mobilità e versatilità, garantendo performance eccezionali grazie al processore Microsoft SQ1, progettato in collaborazione con Qualcomm. Si parte da 1169 euro.

Gli amanti del gaming potranno optare sul nuovo Xbox Elite Controller Series 2 disponibile dal prossimo 4 di novembre. Un controller con le sue oltre 30 nuove funzionalità, tra cui levette regolabili, nuovi componenti intercambiabili e fino a 40 ore di autonomia della batteria ricaricabile. Prezzo di 179,99 euro.

In alternativa, la console Xbox One X, la console più potente al mondo, è l’ideale per giocare ai migliori titoli anche con risoluzione 4K. Prezzo di 499,99 euro.

Infine, a Natale si può regalare Xbox Game Pass Ultimate, un abbonamento che unisce i vantaggi di Xbox Live Gold e Xbox Game Pass per accedere liberamente ad oltre 100 titoli. Prezzo di 12,99 euro al mese.