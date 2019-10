Wind, nuove offerte operator attack contro Iliad

Filippo Vendrame,

Wind, brand di Wind Tre, punta a voler conquistare nuovi clienti e ha deciso di lanciare le nuove offerte operator attack All Inclusive 50 Fire e All Inclusive 100 Fire che potranno essere attivate presso alcuni dei suoi negozi ufficiali. Entrando nello specifico, Wind All Inclusive 50 Fire propone chiamate illimitate, 200 SMS e ben 50 Giga di traffico Internet 4G. Il tutto al prezzo di 6,99 euro al mese. Addebito su credito residuo.

Questa speciale tariffa è attivabile da chi effettuerà la portabilità da Iliad e da alcuni operatori virtuali. Costo di attivazione di 11,99 euro al posto di 26,99 euro se si mantiene attiva la SIM per almeno 24 mesi. In caso contrario, lo sconto sarà addebitato sul credito residuo, se disponibile.

Wind All Inclusive 100 Fire viene offerta in modalità Easy Pay con addebito su conto corrente e carta di credito. Questa tariffa offre chiamate illimitate, 200 SMS e 100 GB di traffico Internet 4G. Il tutto a 6,99 euro al mese se si proviene da Iliad e da alcuni operatori virtuali. Costo di attivazione di 11,99 euro invece di 38,99 euro se la SIM rimane attiva per almeno 24 mesi. In caso di recesso anticipato lo sconto sarà addebitato al cliente.

Tutte queste tariffe prevedono anche il pagamento dell’acquisto della SIM che costa 10 euro con 1 centesimo di credito residuo, salvo eventuali promozioni locali.

Accanto a queste offerte operator attack permangono ancora quelle rivolte a chi effettuerà la portabilità da altri operatori come Wind All Inclusive 50 TOP a 5,99 euro al mese, Wind All Inclusive 100 TOP Easy Pay a 5,99 euro al mese, Wind All Inclusive 50 Flash a 6,99 euro al mese, Wind All Inclusive Special 50 a 5,99 euro al mese e Wind All Inclusive Special 100 Easy Pay a 9,99 euro al mese.