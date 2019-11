Bill Gates: Windows Mobile poteva battere Android

Filippo Vendrame,

Microsoft non ha avuto fortuna nel settore smartphone. Il suo progetto, partito con ottime basi, è naufragato in pochi anni tanto da costringerla ad uscire da questo settore. Bill Gates ha provato a dare una diversa lettura di quello che è accaduto nel tempo, raccontando che oggi tutti utilizzerebbero Windows Mobile se Microsoft non fosse stata coinvolta in un’indagine antitrust del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Parlando al The New York Times, Gates ha spiegato quali siano stati gli errori compiuti dalla società nel settore mobile.

Non c’è dubbio che la causa antitrust sia stata negativa per Microsoft e saremmo stati più concentrati sulla creazione del sistema operativo e quindi invece di utilizzare Android oggi utilizzeresti Windows Mobile. Se non fosse stato per il caso antitrust … eravamo così vicini, ero troppo distratto.

Il disordinato passaggio di Microsoft da Windows Mobile a Windows Phone ha consentito ad Android di prosperare, ma all’epoca la casa di Redmond aveva in mano una grande opportunità che è andata sprecata, anche perché lo stesso Google era preoccupato che la strategia mobile del gigante del software facesse centro. Gates ha anche rivelato che Microsoft aveva perso l’opportunità di portare Windows Mobile a bordo di un cellulare di punta di Motorola. Non è chiaro a quale telefono Motorola si riferisca Gates, ma Motorola ha poi lanciato la sua prima gamma di smartphone Android 10 anni fa che fu subito un successo.

Questa non è la prima volta che Gates riflette sugli errori di Microsoft nel settore mobile. Qualche mese fa, Bill Gates aveva confessato che uno dei suoi più grandi errori è stato quello di aver concesso a Google lo spazio per diventare l’anti Apple.