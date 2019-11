YouTube, modifiche in arrivo alla Home su desktop

Matteo Tontini,

YouTube si sta rinnovando su desktop, non attraverso un’interfaccia del tutto nuova ma con alcune migliorie che gli utenti potrebbero apprezzare. Il celebre aggregatore di video intende premiare anteprime video a risoluzione più elevata e miniature più funzionali, al fine di rendere la sua Home per desktop più vicina a quella mobile.

Anzitutto ha deciso di rimuovere alcune righe di video per sgomberare la pagina iniziale; poi vuole aggiungere una funzionalità piuttosto utile per tutti coloro che guardano clip da PC, “Aggiungi alla coda”. In questo modo gli utenti avranno la possibilità di inserire un video a un elenco direttamente dalla sua anteprima, potendo aggiungerne ancora e ancora senza interrompere la visione della clip riprodotta.

Altra funzionalità utile è quella per nascondere i contenuti dei canali molesti. Qualora l’algoritmo di YouTube mostrasse agli utenti video offensivi o sgradevoli nella sezione dei consigli, un problema con cui la piattaforma ha lottato per parecchio tempo, si potrà usare questa opzione per risolvere il problema. Basterà, dalla homepage, aprire il menu a tendina con i tre punti (nella parte inferiore della clip) e scegliere la voce “Non suggerire il canale”. La stessa funzionalità è disponibile per la versione smartphone dalla scorsa estate.

E ancora, YouTube promette di portare su desktop un’altra funzione della versione mobile: quella che consente di scegliere determinati argomenti per personalizzare la home con video più pertinenti. Le nuove modifiche alla homepage non sono ancora disponibili in Italia ma potrebbero arrivare a breve. Nel mese di settembre, la piattaforma video di Google ha cambiato il modo in cui viene visualizzato il numero di iscritti ai canali, per aiutare i creatori di contenuti a distogliere l’attenzione dal contatore.