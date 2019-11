DAZN: partite Serie A 2019/2020, 13^ giornata

Matteo Tontini,

Lo scorso fine settimana è stato l’ultimo prima della nuova sosta per il massimo campionato di calcio italiano: la Serie A tornerà infatti nel weekend del 25 novembre, con una 13^ giornata ricca di scontri interessanti, tutti giocati nella giornata di sabato 24: l’Atalanta si scontrerà con la Juventus, il Milan con il Napoli e il Torino con l’Inter. Come di consueto saranno DAZN e Sky a spartirsi i match: se alla piattaforma streaming ne spetteranno tre, a quella satellitare i restanti sette.

Va inoltre ricordato che grazie al canale DAZN1, gli abbonati Sky possono godersi tutto il meglio della piattaforma di Perform Group direttamente dalla propria interfaccia, senza dover accedere all’applicazione dedicata: l’accordo raggiunto tra le due società è valido fino al 2021 e, mentre Sky torna ad avere il monopolio sul campionato italiano, DAZN può contare su una maggiore distribuzione sul territorio nazionale. Di seguito sono riportati tutti gli accoppiamenti del prossimo turno di Serie A:

23/11/2019 Sabato 15.00 Atalanta – Juventus SKY

23/11/2019 Sabato 18.00 Milan – Napoli SKY

23/11/2019 Sabato 20.45 Torino – Inter DAZN

24/11/2019 Domenica 12.30 Bologna – Parma DAZN

24/11/2019 Domenica 15.00 Hellas Verona – Fiorentina DAZN

24/11/2019 Domenica 15.00 Roma – Brescia SKY

24/11/2019 Domenica 15.00 Sassuolo – Lazio SKY

24/11/2019 Domenica 18.00 Sampdoria – Udinese SKY

24/11/2019 Domenica 20.45 Lecce – Cagliari SKY

25/11/2019 Lunedì 20.45 SPAL – Genoa SKY

In occasione della 13^ giornata, la piattaforma streaming trasmetterà le partite di Inter, Bologna e Fiorentina. I nerazzurri affronteranno il Torino fuori casa, dopo una faticosa rimonta sui veronesi nella 12^ giornata, per proseguire senza intoppi nel loro inseguimento alla capolista; il Bologna si scontrerà in casa con il Parma, che ha riacquisito fiducia dopo l’ottima prestazione contro la Roma; infine, la Fiorentina giocherà con il Verona, con l’obiettivo di riprendersi dopo la scottante sconfitta con il Cagliari.