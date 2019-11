TIM, offerte operator attack e winback di novembre

Filippo Vendrame,

Anche a novembre continuano le offerte operator attack e winback di TIM per tutti i nuovi clienti che acquistano una nuova SIM ed effettuano la portabilità del loro numero da uno specifico operatore. Tariffe speciali attivabili esclusivamente presso i negozi aderenti dell’operatore.

Ecco, dunque, la lista delle offerte ancora oggi attivabili, precisando che TIM può modificarle in ogni momento. TIM Supreme 50GB propone chiamate illimitate e 50 GB di traffico Internet. Il tutto a 5,99 euro al mese. Tariffa dedicata a chi proviene da Iliad, Fastweb Mobile e dagli operatori virtuali ad accezione di Kena Mobile, Ho. Mobile e Lycamobile.

TIM Iron 50GB prevede chiamate illimitate e 50 GB a 7 euro al mese. Attivabile da chi proviene da Iliad, Fastweb Mobile e dagli operatori virtuali ad accezione di Kena Mobile, Ho. Mobile e Lycamobile. Attivabile dagli ex clienti TIM.

TIM Mercury 50GB offre chiamate illimitate e 50 GB a 7 euro. Attivabile da chi proviene da Iliad, Fastweb Mobile e dagli operatori virtuali ad accezione di Kena Mobile, Ho. Mobile e Lycamobile. Limitata ad alcuni negozi che dispongono di uno specifico PIN.

TIM 7 Extra Go New prevede chiamate illimitate, SMS illimitati e 30 GB di traffico Internet a 7 euro al mese. Attivabile da chi proviene da Fastweb Mobile e dagli operatori virtuali ad accezione di Kena Mobile, Ho. Mobile e Lycamobile.

TIM Steel 50GB offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di Internet a 7,99 euro al mese per chi effettua la portabilità da Iliad, Fastweb Mobile e dagli operatori virtuali ad accezione di Kena Mobile, Ho. Mobile e Lycamobile.

TIM Special xTe offre chiamate illimitate, SMS illimitati e 50 GB di Internet a 9,99 euro al mese. L’offerta è dedicata principalmente a chi proviene da Ho. Mobile e LycaMobile.

TIM Titanium Up 50GB propone chiamate illimitate e 50 GB 4G al prezzo di 9,99 euro al mese. Dedicata solo ad alcuni ex clienti TIM che sono stati contattati via SMS.

TIM OnLine, infine, offre 1000 minuti di chiamate e 3 GB al mese a 14,99 euro al mese. Dedicata per chi effettuerà la portabilità da Vodafone, Wind e 3 Italia.