Iliad: 4,5 milioni di clienti in Italia

La rivoluzione lanciata di Iliad continua a correre velocemente. Attraverso un comunicato stampa, l’operatore ha annunciato che in appena un anno e mezzo dal suo arrivo in Italia ha raggiunto il traguardo dei 4,5 milioni di clienti. Numeri importanti che mettono in luce una crescita sostenuta. Proprio al riguardo, Iliad mette in evidenza i 700.000 nuovi utenti nel terzo trimestre, contro i 530.000 nel secondo trimestre e i 472.000 nel primo.

Sempre più persone hanno quindi deciso di abbracciare la rivoluzione lanciata da Iliad che pone il suo baricentro sulla chiarezza delle offerte. Tutte le tariffe dell’operatore si caratterizzano per l’assenza di costi nascosti e per la trasparenza. Inoltre, l’operatore ha sempre voluto puntare il dito sul fatto che i costi non subiranno mai alcuna rimodulazione cosa che, invece, sta capitando di sovente con gli altri operatori presenti in Italia.

Una linea di condotta che sta premiando in termini di numeri assoluti. Iliad ha poi voluto fare anche il punto della situazione per quanto concerne lo sviluppo della sua rete proprietaria. L’obiettivo è di raggiungere i 3.500 siti entro la fine dell’anno. A fine settembre erano 3.100 con una crescita di 700 nuovi siti nel trimestre.

Infine, una nota sui suoi punti vendita. L’operatore francese fa sapere che continua l’espansione sul territorio che vede ad oggi 14 Iliad Store e più di 200 corner presso GDO e centri commerciali per un totale di oltre 700 Simbox in tutta Italia.

Numeri, dunque, che mostrano un operatore non solo in salute ma estremamente dinamico che ha davvero molta voglia di continuare a fare bene in Italia.