Sony, i TV BRAVIA sono compatibili con Alexa

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti coloro che hanno in casa un TV BRAVIA 4K HDR con piattaforma Android. Sony ha fatto sapere che questi televisori sono, adesso, compatibili con Alexa. Questo significa che le persone potranno chiedere all’assistente vocale di Amazon di svolgere funzioni come accendere la TV, regolare il volume, utilizzare i controlli play/pause/stop/fast forward, cambiare canali e sorgenti di input. Un modo diverso e sicuramente più innovativo di poter gestire il proprio televisore.

I controlli vocali sono un modo naturale per interagire con la tecnologia della casa e i possessori di Amazon Echo, Echo Plus, Echo Show ed Echo Dot e di un TV 4k HDR con Android TV di Sony, potranno ora chiedere “Alexa, accendi la TV della sala” o “Alexa, abbassa il volume della TV in camera da letto”.

Grazie a questa novità, le case possono ampliare le loro funzioni smart. Il supporto ad Alexa arriverà attraverso un aggiramento del firmware dei modelli compatibili che sono:

XD70, XD75, XD80, SD80, XD85 e la serie ZD9 (Android TV del 2016);

XE80, XE83, XE85, XE90, XE93, XE94 e la serie A1 (Android TV del 2017);

XF75, XF80, XF83, XF85, XF87, XF90, AF8, AF9 e la serie ZF9 (Android TV del 2018);

XG80, XG81, XG83, XG85, XG87, XG90, AG8, AG9e la serie ZG9 (Android TV del 2019).

Come si può vedere dalla lista, i TV compatibili con Alexa non sono solamente quelli di ultimissima generazione ma anche quelli che hanno alcuni anni sulle spalle. Per aiutare i suoi clienti ad utilizzare Alexa sui televisori BRAVIA 4K HDR, Sony ha predisposto un’apposita pagina sul suo sito ufficiale dove sono disponibili delle puntali istruzioni.