Unieuro, il Black Friday è iniziato

Filippo Vendrame,

Unieuro ha lanciato il nuovo volantino delle offerte valvole sino al prossimo 21 di novembre. Il titolo del volantino fa riferimento esplicitamente al Black Friday ed alle sue esclusive scontistiche. La catena di elettronica, infatti, ha lanciato un ghiotto periodo promozionale, una sorta di sottocosto con sconti importanti su tantissimi prodotti. Tuttavia, i prodotti offerti in sconto sono in numero limitato. Dunque, solamente i più rapidi potranno approfittarne.

Tra gli smartphone, per esempio, si evidenzia il nuovo iPhone 11 128 GB proposto a 759 euro. In alternativa, si segnalano il Huawei P30 Lite a 259 euro ed il Samsung Galaxy S10E a 449 euro. Presente anche una selezione di computer in sconto. Per esempio, il Lenovo Yoga C640 con Intel Core i5 è proposto al prezzo di 599,90 euro. Gli appassionati di gaming potranno rivolgere la loro attenzione sulla Nintendo Switch a 299,99 euro con custodia e sulla PS4 1TB con gioco e cuffia a 349,99 euro.

Tanti anche i televisori in offerta di nuova generazione per chi vuole trasformare la TV di casa in una sala cinematografica dove poter godere della vera alta definizione. La catena di elettronica propone, per esempio, il modello Sony TV LED Smart KD49XG9005 al prezzo di 699 euro.

Per chi ama la mobilità elettrica, Unieuro offre il monopattino elettrico Xiaomi Mi Electric Scooter a 329 euro. E per chi cerca un robot per le pulizie di casa, il modello iRobot Roomba 980 è proposto a 499 euro.

Un volantino, dunque, molto ricco di proposte e tutto da sfogliare con attenzione per non perdere alcuna possibilità di risparmio.