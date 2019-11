Tado° 360 rivoluziona il settore delle riparazioni

Filippo Vendrame,

Tado ha annunciato il lancio di una soluzione che potrebbe rivoluzionare il settore delle riparazioni degli impianti di riscaldamento. Tado° 360 è un nuovo prodotto Software as a Service (SaaS) che monitora il funzionamento del sistema di riscaldamento domestico e raccoglie dati utili a rendere le riparazioni o le operazioni di manutenzioni più rapide ed efficienti.

Questa innovativa soluzione permette di far risparmiare tempo e denaro sia all’utente sia alla società di servizi in carico, incrementando la qualità dell’assistenza offerta al cliente. Negli ultimi anni, il settore delle riparazioni degli impianti di riscaldamento non ha beneficiato di particolari innovazioni per quanto concerne il processo di assistenza e di riparazione. Oggi, in caso di guasto, si chiama il tecnico che viene a casa. Spesso, però, il tecnico non può subito riparare il guasto in quanto non dispone dei pezzi necessari. Solo dopo averli ricevuti, il tecnico organizza un secondo appuntamento per effettuare finalmente la riparazione. Il procedimento si traduce in un’esperienza frustrante per il cliente perché l’attesa comporta l’assenza di riscaldamento e di acqua calda sanitaria.

La nuova soluzione di Tado permette di risolvere queste problematiche. Tado° 360 rivoluziona questo processo riducendo le chiamate dei clienti da due (media europea) a una o addirittura nessuna. Il tado° Termostato Intelligente si collega all’impianto del cliente e stabilisce una comunicazione digitale bidirezionale volta al controllo e all’analisi di eventuali anomalie. Questo, consente alle società di servizi energetici e di riscaldamento di monitorare da remoto lo stato dell’impianto analizzando metriche specifiche quali la pressione dell’acqua, la velocità della pompa ed eventuali codici di errore.

Tado° 360 utilizza algoritmi intelligenti per la manutenzione predittiva e suggerisce soluzioni semplici e facilmente attuabili. Quando tado° rileva un’anomalia, vengono trasmesse informazioni dettagliate in modo che la società di assistenza sappia esattamente quale sia l’inconveniente e come risolverlo, in molti casi direttamente al telefono con il cliente. Se invece il guasto richiede l’intervento di un tecnico, questi sa già quali parti di ricambio e quali strumenti portare con sé per riparare l’impianto di riscaldamento già alla prima visita. In questo modo sia il cliente sia la società di servizi di riscaldamento risparmiano tempo e denaro; inoltre, l’azienda di servizi di riscaldamento può migliorare la programmazione dei propri interventi e completare più lavori contemporaneamente.