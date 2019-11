Xbox One, supporto Google Assistant per tutti

Luca Colantuoni,

Dopo aver deciso di portare sulla Xbox One gli assistenti digitali di terze parti, Microsoft ha aggiunto il supporto per Amazon Alexa (disponibile in Italia da luglio). Ora è il turno di Google Assistant, come anticipato a fine settembre. La novità è disponibile in tutti i paesi dove l’assistente di Google è presente.

La funzionalità, denominata Xbox Action per Google Assistant, è inclusa nell’aggiornamento di novembre 2019 che Microsoft ha iniziato a distribuire da oggi. Anche gli utenti italiani potranno utilizzare la voce per eseguire varie operazioni, ma per il momento occorre pronunciare i comandi in inglese. Il supporto per altre lingue verrà aggiunto in seguito. Ovviamente è necessario avere in casa uno smart speaker Google Home che riconosce i comandi. In alternativa è possibile usare l’app Assistente Google per Android e iOS.

La procedura di configurazione iniziale è piuttosto semplice. È sufficiente cercare la Xbox One nell’app Google Home per Android e iOS, effettuare il login con le credenziali Microsoft usate sulla console, seguire le istruzioni per associare la Xbox al dispositivo Google Assistant e assegnare un nome alla console. Il nome servirà durante l’uso dei comandi vocali. Questo è un elenco parziale:

Hey Google, play Fortnite on Xbox

Hey Google, turn off Xbox

Hey Google, turn on Xbox

Hey Google, pause Xbox

Hey Google, resume on Xbox

Hey Google, volume up on Xbox

Hey Google, volume down on Xbox

Hey Google, launch YouTube on Xbox

Hey Google, mute Xbox

Hey Google, record that on Xbox

Hey Google, take a screenshot on Xbox

L’aggiornamento di novembre 2019 include inoltre miglioramenti per i gamertag. Gli utenti possono ora scegliere i caratteri di 13 nuovi alfabeti e aggiungere un suffisso numerico di quattro cifre. Quest’ultimo viene aggiunto automaticamente dopo il simbolo # se il gamertag è già utilizzato.