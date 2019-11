Google Store annuncia il Black Friday

Filippo Vendrame,

Il Google Store ha annunciato il suo Black Friday che scatterà giovedì 28 novembre, dunque, con un giorno di anticipo sulla ricorrenza esatta del venerdì nero. Per ingolosire i suoi utenti, Google ha deciso di aprire una vetrina con un’anteprima delle offerte che saranno valevoli in questo periodo promozionale. Gli sconti riguarderanno un po’ tutti i prodotti che Big G vende nel suo store. Dunque, si potrà di risparmiare sull’acquisto degli smartphone, degli smart speaker, dei termostati, delle videocamere per la sicurezza e su moltissimi altri prodotti.

Una promozione sicuramente interessante che consente di mettere le mani su prodotti di grande qualità e molto richiesti, risparmiando cifre interessanti. Visto il periodo, potrà essere un’occasione di anticipare anche qualche regalo per Natale.

Ecco quindi un elenco dei principali sconti che Google proporrà per il suo Black Friday.

Pixel 4: sconto di 50 euro

Pixel 4 XL : sconto di 50 euro

: sconto di 50 euro Pixel 3a: sconto di 50 euro

Pixel 3a XL : sconto di 50 euro

: sconto di 50 euro Google Wi-Fi : sconto di 40 euro

: sconto di 40 euro Google Home Mini: sconto di 39,10 euro

Google Nest Hub : sconto di 30 euro

: sconto di 30 euro Google Nest Hello : sconto di 70 euro

: sconto di 70 euro Google Chromecast 2018 : sconto di 9,10 euro

: sconto di 9,10 euro Google Nest Mini : sconto di 24,10 euro

: sconto di 24,10 euro Google Nest Learning Thermostat : sconto di 50 euro

: sconto di 50 euro Google Nest Cam Indoor : sconto di 60 euro

: sconto di 60 euro Google Nest Cam IQ Indoor : sconto di 50 euro

: sconto di 50 euro Google Nest Cam Outdoor : sconto di 60 euro

: sconto di 60 euro Google Nest Cam IQ Outdoor: sconto di 50 euro

Tutti i dettagli sulla promozione e sulle modalità di acquisto e di spedizione sono disponibili all’interno del Google Store. Si ricorda, comunque, che quello sarà un periodo di forti sconti anche su altri eShop. Dunque, è possibile che alcuni di questi prodotti siano in sconto anche altrove.