Samsung Galaxy Note 10+, edizione Star Wars

Luca Colantuoni,

Samsung ha annunciato una versione particolare del suo smartphone. Il Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition verrà distribuito in alcuni paesi per celebrare l’uscita del film Star Wars: L’ascesa di Skywalker, episodio finale della saga creata da George Lucas e iniziata nel 1977. Lo smartphone viene offerto in una confezione a tema e insieme agli auricolari Galaxy Buds.

L’edizione speciale del Galaxy Note 10+ permette di “unire due galassie”, quella di Star Wars e quella di Samsung. Il bundle è chiaramente ispirato a Kylo Ren, quindi verrà sicuramente apprezzato dai fan del Lato Oscuro. Lo smartphone è di colore nero con sfumature rosse. Anche la stilo S Pen è rossa. Nella confezione ci sono anche gli auricolari Galaxy Buds con la custodia di ricarica, un badge in metallo e una cover in pelle. Sul Galaxy Note 10+ sono inoltre installati vari contenuti digitali (sfondi, animazioni, icone e suoni).

Le specifiche rimangono invece invariate rispetto alla versione normale. Lo smartphone ha uno schermo Dynamic AMOLED da 6,8 pollici (3040×1440 pixel), processore Snapdragon 855 o Exynos 9830, 12 GB di RAM, 256/512 GB di storage, quattro fotocamere posteriori, due fotocamere frontali, connettività WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC, LTE e 5G, batteria da 4.300 mAh. Il prezzo è 1.299 dollari.

Il Galaxy Note 10+ Star Wars Special Edition sarà disponibile dal 10 dicembre in 15 paesi: Australia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Hong Kong, Corea, Norvegia, Russia, Spagna, Svezia, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Regno Unito e Stati Uniti. Purtroppo i fan italiani di Star Wars non potranno acquistare lo smartphone. L’unica possibilità è recarsi nei paesi suindicati.