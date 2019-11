Samsung W20, un Galaxy Fold con modem 5G

Luca Colantuoni,

Il Galaxy Fold può essere prenotato in Italia dallo scorso 13 novembre. Samsung ha intanto annunciato in Cina una seconda versione con lo stesso design, ma alcuni miglioramenti hardware, tra cui il modem 5G. Non è noto se il Samsung W20 arriverà anche in Europa o se il supporto per le reti di nuova generazione arriverà solo con il Galaxy Fold 2.

Il Samsung W20 ha tre componenti differenti rispetto al Galaxy Fold. Oltre al citato modem 5G è presente lo Snapdragon 855 Plus e una batteria da 4235 mAh. Nonostante un processore può veloce, il produttore coreano ha stranamente ridotto (di poco) la capacità della batteria (quella del Galaxy Fold è 4.380 mAh). Non ci sono altre novità hardware, quindi lo smartphone pieghevole ha uno schermo Infinity Flex (Dynamic AMOLED) interno da 7,3 pollici, uno schermo esterno Super AMOLED da 4,6 pollici, 12 GB di RAM e 512 GB di storage.

Identiche anche le sei fotocamere: posteriori da 12, 16 e 12 megapixel (standard con apertura variabile, ultra grandangolare e tele con zoom ottico 2x), frontali (interne) da 10 e 8 megapixel (grandangolare e profondità), cover camera da 10 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, LTE e 5G (sub-6GHz e mmWave).

Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali laterale e gli altoparlanti stereo AKG con supporto Dolby Atmos. La batteria può essere caricata tramite porta USB 3.1 Type-C oppure in modalità wireless. Il sistema operativo è Android 9 Pie. Dato che il Samsung W20 è indirizzato al mercato cinese non dovrebbero esserci i servizi Google. Le vendite inizieranno entro dicembre ad un prezzo al momento ignoto.