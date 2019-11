LG G7 Fit, disponibile Android 9 Pie

Luca Colantuoni,

Come promesso a fine luglio, LG ha annunciato la disponibilità di Android 9 Pie per il suo G7 Fit. Oltre alle novità implementate da Google, l’aggiornamento include nuove funzionalità sviluppate dal produttore coreano. LG installa infatti una versione custom del sistema operativo.

LG ha aperto il Global Software Update Center ad aprile 2018 per velocizzare la distribuzione degli aggiornamenti, ma la situazione non sembra essere migliorata, visto che il G7 Fit è stato annunciato oltre un anno fa. In questo caso si può tuttavia affermare “meglio tardi che mai”. Dopo aver installato Android 9 Pie sarà possibile utilizzare le funzionalità aggiunte dal produttore coreano alla versione stock del sistema operativo rilasciato da Google.

Queste sono le novità più importanti:

Moment Slow Motion : è possibile registrare un video, rallentando il momento desiderato con la pressione del tasto dedicato

: è possibile registrare un video, rallentando il momento desiderato con la pressione del tasto dedicato YouTube Live : permette di avviare un contenuto streaming dal vivo su YouTube

: permette di avviare un contenuto streaming dal vivo su YouTube Screen Recording : permette di registrare quanto accade sullo schermo

: permette di registrare quanto accade sullo schermo Screenshot con link : quando si cattura una schermata da un sito con la funzione Capture+ verrà memorizzato anche l’URL

: quando si cattura una schermata da un sito con la funzione Capture+ verrà memorizzato anche l’URL Dual App : permette di installare un duplicato delle app social e di messaggistica per usare due account simultaneamente

: permette di installare un duplicato delle app social e di messaggistica per usare due account simultaneamente Homescreen lock : permette di bloccare la posizione di app e widget sulle varie schermate

: permette di bloccare la posizione di app e widget sulle varie schermate Crop shot : disponibile all’interno di Capture+ permette di ritagliare una porzione della schermata

: disponibile all’interno di Capture+ permette di ritagliare una porzione della schermata Sensore delle impronte Smart: spostando il dito verso il basso è possibile visualizzare la barra delle notifiche.

Tra le novità dedicate al gaming c’è l’app Game Launcher che raccoglie tutti i giochi installati. È possibile inoltre cercare recensioni e guide su YouTube e attivare l’audio 3D Surround DTS:X. Migliorato infine il risparmio energetico durante il gioco.

Il G7 Fit ha uno schermo LCD HDR10 da 6,1 pollici con risoluzione Quad HD+ (3120×1440 pixel), processore Snapdragon 821, 4 GB di RAM, 32/64 GB di RAM, fotocamere da 16 e 8 megapixel, Quad DAC Hi-Fi a 32 bit, altoparlante Boombox, lettore di impronte digitali, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB Type-C e batteria da 3.000 mAh.